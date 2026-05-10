Какую налоговую льготу могут оформить одинокие матери и отцы в 2026 году
Одинокие матери и отцы в Украине имеют право на повышенную налоговую социальную льготу (НСЛ), которая позволяет уменьшить сумму налога на доходы физических лиц и, соответственно, получать большую зарплату «на руки».
Как напоминают в Налоговой службе, право на такую льготу имеют одинокая мать или отец, вдова или вдовец, а также опекун или попечитель ребенка в возрасте до 18 лет.
Какой размер льготы в 2026 году
В соответствии с Налоговым кодексом Украины, в 2026 году повышенная налоговая социальная льгота для таких категорий составляет 150% базового размера НСЛ — 2 496 грн на каждого ребенка.
Льгота применяется к заработной плате работника и уменьшает базу налогообложения НДФЛ.
Какой доход позволяет получить льготу
Налоговая социальная льгота применяется только в случае, если зарплата работника не превышает установленный предельный доход.
В 2026 году этот порог составляет 4 660 грн на одного ребенка.
Для одиноких родителей предельный доход увеличивается в зависимости от количества детей. Например, если мать воспитывает двоих детей, максимальный доход для применения льготы составит 4660×2=9320. То есть 9 320 грн.
Какие документы нужно подать
Чтобы получить налоговую социальную льготу, работник должен подать работодателю:
- заявление о применении НСЛ;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие статус одинокой матери или отца, вдовы, вдовца, опекуна или попечителя.
Это может быть, в частности, свидетельство о смерти одного из родителей, решение суда о лишении родительских прав или другие подтверждающие документы.
Важное правило
Налоговики также напоминают: если человек имеет право на налоговую социальную льготу сразу по нескольким основаниям, применяется только одна льгота — наибольшего размера.
