Какую налоговую льготу могут оформить одинокие матери и отцы в 2026 году

11:47, 10 мая 2026
Налоговая социальная льгота позволяет одиноким матерям и отцам уменьшить сумму налога с зарплаты.
Одинокие матери и отцы в Украине имеют право на повышенную налоговую социальную льготу (НСЛ), которая позволяет уменьшить сумму налога на доходы физических лиц и, соответственно, получать большую зарплату «на руки».

Как напоминают в Налоговой службе, право на такую льготу имеют одинокая мать или отец, вдова или вдовец, а также опекун или попечитель ребенка в возрасте до 18 лет.

Какой размер льготы в 2026 году

В соответствии с Налоговым кодексом Украины, в 2026 году повышенная налоговая социальная льгота для таких категорий составляет 150% базового размера НСЛ — 2 496 грн на каждого ребенка.

Льгота применяется к заработной плате работника и уменьшает базу налогообложения НДФЛ.

Какой доход позволяет получить льготу

Налоговая социальная льгота применяется только в случае, если зарплата работника не превышает установленный предельный доход.

В 2026 году этот порог составляет 4 660 грн на одного ребенка.

Для одиноких родителей предельный доход увеличивается в зависимости от количества детей. Например, если мать воспитывает двоих детей, максимальный доход для применения льготы составит 4660×2=9320. То есть 9 320 грн.

Какие документы нужно подать

Чтобы получить налоговую социальную льготу, работник должен подать работодателю:

  • заявление о применении НСЛ;
  • копию свидетельства о рождении ребенка;
  • документы, подтверждающие статус одинокой матери или отца, вдовы, вдовца, опекуна или попечителя.

Это может быть, в частности, свидетельство о смерти одного из родителей, решение суда о лишении родительских прав или другие подтверждающие документы.

Важное правило

Налоговики также напоминают: если человек имеет право на налоговую социальную льготу сразу по нескольким основаниям, применяется только одна льгота — наибольшего размера.

