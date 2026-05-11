Як не потрапити в пастку шахраїв, купуючи товари в інтернеті — корисні поради

Поліцейські дали кілька корисних порад, як вберегтися від інтернет-шахраїв.

Патрульна поліція Києва дала кілька порад українцям, як не потрапити в пастку шахраїв, купуючи товари в Інтернеті.

- Остерігайтеся підозрілих сервісів або занадто вигідних пропозицій. Шахраї, зазвичай, ставлять низькі ціни, щоб привабити якнайбільше покупців.

- Робіть передоплату перевіреним продавцям. Безпечніше використовувати післяплату: ви сплачуєте за товар після того, як побачите його.

- Використовуйте складні та різні паролі для акаунтів у соцмережах.

- Використовуйте окрему картку для онлайн-оплат. Поповнюйте її безпосередньо перед покупкою, щоб зменшити ризик втрати коштів у разі компрометації даних.

- Перевіряйте ціни на ринку. Зловмисники створюють фейкові сторінки популярних магазинів і пропонують великі знижки.

- Перед оплатою перевіряйте репутацію магазину: читайте відгуки, шукайте інформацію на незалежних ресурсах.

- Небезпечно повідомляти стороннім особам термін дії платіжної картки, CVV-код, свій номер паспорта, індивідуальний податковий номер та секретні банківські SMS-паролі.

