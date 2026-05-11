  В Украине

Как не попасть в ловушку мошенников, покупая товары в интернете — полезные советы

07:36, 11 мая 2026
Полицейские дали несколько полезных советов, как уберечься от интернет-мошенников.
Патрульная полиция Киева дала несколько советов украинцам, как не попасть в ловушку мошенников при покупке товаров в Интернете.

  • Остерегайтесь подозрительных сервисов или слишком выгодных предложений. Мошенники, как правило, устанавливают низкие цены, чтобы привлечь как можно больше покупателей.
  • Делайте предоплату проверенным продавцам. Безопаснее использовать наложенный платеж: вы оплачиваете товар после того, как увидите его.
  • Используйте сложные и разные пароли для аккаунтов в соцсетях.
  • Используйте отдельную карту для онлайн-оплат. Пополняйте ее непосредственно перед покупкой, чтобы уменьшить риск потери средств в случае компрометации данных.
  • Проверяйте цены на рынке. Злоумышленники создают фейковые страницы популярных магазинов и предлагают большие скидки.
  • Перед оплатой проверяйте репутацию магазина: читайте отзывы, ищите информацию на независимых ресурсах.
  • Опасно сообщать посторонним лицам срок действия платежной карты, CVV-код, свой номер паспорта, индивидуальный налоговый номер и секретные банковские SMS-пароли.

