Как не попасть в ловушку мошенников, покупая товары в интернете — полезные советы
07:36, 11 мая 2026
Полицейские дали несколько полезных советов, как уберечься от интернет-мошенников.
Патрульная полиция Киева дала несколько советов украинцам, как не попасть в ловушку мошенников при покупке товаров в Интернете.
- Остерегайтесь подозрительных сервисов или слишком выгодных предложений. Мошенники, как правило, устанавливают низкие цены, чтобы привлечь как можно больше покупателей.
- Делайте предоплату проверенным продавцам. Безопаснее использовать наложенный платеж: вы оплачиваете товар после того, как увидите его.
- Используйте сложные и разные пароли для аккаунтов в соцсетях.
- Используйте отдельную карту для онлайн-оплат. Пополняйте ее непосредственно перед покупкой, чтобы уменьшить риск потери средств в случае компрометации данных.
- Проверяйте цены на рынке. Злоумышленники создают фейковые страницы популярных магазинов и предлагают большие скидки.
- Перед оплатой проверяйте репутацию магазина: читайте отзывы, ищите информацию на независимых ресурсах.
- Опасно сообщать посторонним лицам срок действия платежной карты, CVV-код, свой номер паспорта, индивидуальный налоговый номер и секретные банковские SMS-пароли.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.