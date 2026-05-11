Как не попасть в ловушку мошенников, покупая товары в интернете — полезные советы

Полицейские дали несколько полезных советов, как уберечься от интернет-мошенников.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Патрульная полиция Киева дала несколько советов украинцам, как не попасть в ловушку мошенников при покупке товаров в Интернете.

Остерегайтесь подозрительных сервисов или слишком выгодных предложений. Мошенники, как правило, устанавливают низкие цены, чтобы привлечь как можно больше покупателей.

Делайте предоплату проверенным продавцам. Безопаснее использовать наложенный платеж: вы оплачиваете товар после того, как увидите его.

Используйте сложные и разные пароли для аккаунтов в соцсетях.

Используйте отдельную карту для онлайн-оплат. Пополняйте ее непосредственно перед покупкой, чтобы уменьшить риск потери средств в случае компрометации данных.

Проверяйте цены на рынке. Злоумышленники создают фейковые страницы популярных магазинов и предлагают большие скидки.

Перед оплатой проверяйте репутацию магазина: читайте отзывы, ищите информацию на независимых ресурсах.

Опасно сообщать посторонним лицам срок действия платежной карты, CVV-код, свой номер паспорта, индивидуальный налоговый номер и секретные банковские SMS-пароли.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.