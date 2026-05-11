  1. В Україні

Особливості проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються податковою

07:54, 11 травня 2026
Апостиль проставляється на вимогу особи, яка підписала документ, або на вимогу фізичної чи юридичної особи.
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадало, як здійснюється проставлення апостиля на офіційних документах,  що видаються податковими органами.

Проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються ДПС та її територіальними органами, здійснюється ДПС відповідно до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав.

Хто може звертатися щодо надання послуги

Апостиль проставляється на вимогу особи, яка підписала документ, або на вимогу фізичної/юридичної особи (їх представників).

Для проставлення апостиля необхідно подати:

- оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його засвідчену в установленому порядку копію;

- документ про оплату послуги з проставлення апостиля або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, чи його копію, засвідчену в установленому порядку;

- заяву від особи, яка подає такі документи.

Враховуючи положення абзацу першого ст. 1 та абзацу другого ст. 11 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (далі – Конвенція) у заяві щодо проставлення апостиля необхідно зазначити назву документа (документів), що надсилається до ДПС для проставлення апостиля, та країну призначення використання такого документа (документів).

Пунктом 3 Правил визначено перелік документів, на яких апостиль не проставляється.

Подача документів

З метою отримання послуги з проставлення апостиля документи подаються в установленому законом порядку до ДПС України за адресою: Львівська площа, 8, м. Київ, 04053.

Плата за надання послуги з проставлення апостиля

За надання послуги із проставлення апостиля на документах, що видаються ДПС та її територіальними органами і призначені для використання на території інших держав, встановлено плату у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні – 51 гривень).

