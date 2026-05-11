  1. В Украине

Особенности проставление апостиля на официальных документах, выдаваемых налоговой

07:54, 11 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Апостиль проставляется по требованию лица, подписавшего документ, или по требованию физического либо юридического лица.
Особенности проставление апостиля на официальных документах, выдаваемых налоговой
Фото: yu.mk.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Днепропетровской области напомнило, как осуществляется проставление апостиля на официальных документах, выдаваемых налоговыми органами.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Проставление апостиля на официальных документах, выдаваемых ГНС и ее территориальными органами, осуществляется ГНС в соответствии с Правилами проставления апостиля на официальных документах, предназначенных для использования на территории других государств.

Кто может обращаться за предоставлением услуги

Апостиль проставляется по требованию лица, подписавшего документ, или по требованию физического/юридического лица (их представителей).

Для проставления апостиля необходимо подать:

  • оригинал документа, на котором проставляется апостиль, либо его заверенную в установленном порядке копию;
  • документ об оплате услуги по проставлению апостиля либо документ, подтверждающий право на освобождение от оплаты, или его копию, заверенную в установленном порядке;
  • заявление от лица, подающего такие документы.

Учитывая положения абзаца первого ст. 1 и абзаца второго ст. 11 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (далее — Конвенция), в заявлении о проставлении апостиля необходимо указать название документа (документов), направляемого в ГНС для проставления апостиля, а также страну назначения использования такого документа (документов).

Пунктом 3 Правил определен перечень документов, на которых апостиль не проставляется.

Подача документов

С целью получения услуги по проставлению апостиля документы подаются в установленном законом порядке в ГНС Украины по адресу: Львовская площадь, 8, г. Киев, 04053.

Плата за предоставление услуги по проставлению апостиля

За предоставление услуги по проставлению апостиля на документах, выдаваемых ГНС и ее территориальными органами и предназначенных для использования на территории других государств, установлена плата в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодняшний день — 51 гривна).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГНС апостиль

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Совет по финансовой стабильности обновил кредитные приоритеты Украины до 2028 года

Новая Стратегия кредитования 2026 предусматривает страхование военных рисков и новые правила ипотеки.

Депутаты планируют скорректировать порядок оценки имущества в исполнительном производстве: что будет изменено

Предложенные изменения имеют целью систематизировать ответственность оценщиков и упростить процедуры взыскания в банковском секторе.

13 лет борьбы за мантию: Большая Палата ВС отменила решение ВАСУ по делу уволенного судьи

Большая Палата Верховного Суда передала на новое рассмотрение дело об увольнении судей за «нарушение присяги» в 2013 году.

Верховний Суд обязал поручителя выплатить более 800 тысяч грн за просроченный кредит должника

Суд подтвердил начисление инфляционных потерь и 3% годовых за неисполненное денежное обязательство поручителя, что увеличило сумму долга.

Обвиняемые смогут требовать компенсацию за незаконное преследование через суд: к УПК готовят изменения

Новый законопроект предусматривает уточнение процессуальных прав сторон в делах, открывающихся по заявлению потерпевшего.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]