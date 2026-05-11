Особенности проставление апостиля на официальных документах, выдаваемых налоговой
Главное управление ГНС в Днепропетровской области напомнило, как осуществляется проставление апостиля на официальных документах, выдаваемых налоговыми органами.
Проставление апостиля на официальных документах, выдаваемых ГНС и ее территориальными органами, осуществляется ГНС в соответствии с Правилами проставления апостиля на официальных документах, предназначенных для использования на территории других государств.
Кто может обращаться за предоставлением услуги
Апостиль проставляется по требованию лица, подписавшего документ, или по требованию физического/юридического лица (их представителей).
Для проставления апостиля необходимо подать:
- оригинал документа, на котором проставляется апостиль, либо его заверенную в установленном порядке копию;
- документ об оплате услуги по проставлению апостиля либо документ, подтверждающий право на освобождение от оплаты, или его копию, заверенную в установленном порядке;
- заявление от лица, подающего такие документы.
Учитывая положения абзаца первого ст. 1 и абзаца второго ст. 11 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (далее — Конвенция), в заявлении о проставлении апостиля необходимо указать название документа (документов), направляемого в ГНС для проставления апостиля, а также страну назначения использования такого документа (документов).
Пунктом 3 Правил определен перечень документов, на которых апостиль не проставляется.
Подача документов
С целью получения услуги по проставлению апостиля документы подаются в установленном законом порядке в ГНС Украины по адресу: Львовская площадь, 8, г. Киев, 04053.
Плата за предоставление услуги по проставлению апостиля
За предоставление услуги по проставлению апостиля на документах, выдаваемых ГНС и ее территориальными органами и предназначенных для использования на территории других государств, установлена плата в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодняшний день — 51 гривна).
