Обмін полоненими 1000 на 1000 має бути проведеним, це гарантували США, – Зеленський
19:14, 10 травня 2026
Володимир Зеленський підкреслив, що домовленість була досягнута за посередництва американської сторони у межах переговорного процесу.
Фото: Getty Images
Україна та Росія готують проведення обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
Глава держави підкреслив, що домовленість була досягнута за посередництва американської сторони у межах переговорного процесу.
«Українській координаційний штаб передав списки на 1000 російській стороні. Було американське посередництво у цій домовленості щодо обміну. Відповідно, розраховуємо, що американська сторона буде активною у забезпеченні виконання тих домовленостей», - сказав він.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.