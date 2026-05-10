Обмін полоненими 1000 на 1000 має бути проведеним, це гарантували США, – Зеленський

19:14, 10 травня 2026
Володимир Зеленський підкреслив, що домовленість була досягнута за посередництва американської сторони у межах переговорного процесу.
Фото: Getty Images
Україна та Росія готують проведення обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що домовленість була досягнута за посередництва американської сторони у межах переговорного процесу.

«Українській координаційний штаб передав списки на 1000 російській стороні. Було американське посередництво у цій домовленості щодо обміну. Відповідно, розраховуємо, що американська сторона буде активною у забезпеченні виконання тих домовленостей», - сказав він.

