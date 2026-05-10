Обмен пленными 1000 на 1000 должен быть проведен, это гарантировали США, — Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что договоренность была достигнута при посредничестве американской стороны в рамках переговорного процесса.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина и Россия готовят проведение обмена военнопленными в формате 1000 на 1000. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что договоренность была достигнута при посредничестве американской стороны в рамках переговорного процесса.

«Украинский координационный штаб передал списки на 1000 российской стороне. Было американское посредничество в этой договоренности по обмену. Соответственно, рассчитываем, что американская сторона будет активной в обеспечении выполнения этих договоренностей», — сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.