  1. В Украине

Обмен пленными 1000 на 1000 должен быть проведен, это гарантировали США, — Зеленский

19:14, 10 мая 2026
Владимир Зеленский подчеркнул, что договоренность была достигнута при посредничестве американской стороны в рамках переговорного процесса.
Фото: Getty Images
Украина и Россия готовят проведение обмена военнопленными в формате 1000 на 1000. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что договоренность была достигнута при посредничестве американской стороны в рамках переговорного процесса.

«Украинский координационный штаб передал списки на 1000 российской стороне. Было американское посредничество в этой договоренности по обмену. Соответственно, рассчитываем, что американская сторона будет активной в обеспечении выполнения этих договоренностей», — сказал он.

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

