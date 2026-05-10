На Одещині ухилянт з ножем напав на працівників ТЦК, вони у важкому стані

19:54, 10 травня 2026
У ТЦК заявили, що зловмисник завдав чисельних ножових поранень двом військовослужбовцям.
Фото ілюстративне
Одеський обласний ТЦК повідомив про збройний напад на військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків у Подільському районі Одеської області.

Зазначається, що 10 травня в селі Байбузівка Савранської селищної громади Подільського району спільною групою оповіщення спільно з представниками Національної поліції було зупинено громадянина для перевірки військово-облікових документів. За результатами перевірки встановлено, що особа перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку.

«Під час супроводження правопорушника до територіального центру комплектування для оформлення адміністративних матеріалів, громадянин вчинив збройний напад на особовий склад групи оповіщення. Застосувавши холодну зброю, зловмисник завдав чисельних ножових поранень двом військовослужбовцям. Наразі обох потерпілих госпіталізовано до медичного закладу у важкому стані, лікарі борються за їхнє життя», - заявили у ТЦК.

За даним фактом правоохоронними органами розпочато невідкладні слідчі дії.  

