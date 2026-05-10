В Одесской области уклонист с ножом напал на работников ТЦК, они в тяжелом состоянии

В ТЦК заявили, что злоумышленник нанес многочисленные ножевые ранения двум военнослужащим.

Одесский областной ТЦК сообщил о вооруженном нападении на военнослужащих во время выполнения ими служебных обязанностей в Подольском районе Одесской области.

Отмечается, что 10 мая в селе Байбузовка Савранской поселковой громады Подольского района совместной группой оповещения вместе с представителями Национальной полиции был остановлен гражданин для проверки военно-учетных документов. По результатам проверки установлено, что лицо находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

«Во время сопровождения правонарушителя в территориальный центр комплектования для оформления административных материалов гражданин совершил вооруженное нападение на личный состав группы оповещения. Применив холодное оружие, злоумышленник нанес многочисленные ножевые ранения двум военнослужащим. В настоящее время оба пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь», — заявили в ТЦК.

По данному факту правоохранительными органами начаты неотложные следственные действия.

