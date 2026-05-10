  1. В Украине

В Одесской области уклонист с ножом напал на работников ТЦК, они в тяжелом состоянии

19:54, 10 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ТЦК заявили, что злоумышленник нанес многочисленные ножевые ранения двум военнослужащим.
В Одесской области уклонист с ножом напал на работников ТЦК, они в тяжелом состоянии
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 Одесский областной ТЦК сообщил о вооруженном нападении на военнослужащих во время выполнения ими служебных обязанностей в Подольском районе Одесской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что 10 мая в селе Байбузовка Савранской поселковой громады Подольского района совместной группой оповещения вместе с представителями Национальной полиции был остановлен гражданин для проверки военно-учетных документов. По результатам проверки установлено, что лицо находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

«Во время сопровождения правонарушителя в территориальный центр комплектования для оформления административных материалов гражданин совершил вооруженное нападение на личный состав группы оповещения. Применив холодное оружие, злоумышленник нанес многочисленные ножевые ранения двум военнослужащим. В настоящее время оба пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь», — заявили в ТЦК.

По данному факту правоохранительными органами начаты неотложные следственные действия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Одесса ТЦК мобилизация

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Обвиняемые смогут требовать компенсацию за незаконное преследование через суд: к УПК готовят изменения

Новый законопроект предусматривает уточнение процессуальных прав сторон в делах, открывающихся по заявлению потерпевшего.

Формальный родственник больше не основание для отказа в увольнении из рядов ВСУ по семейным обстоятельствам: новая позиция Верховного Суда

ВС встал на сторону военного в деле об увольнении по семейным обстоятельствам

Где в судебной системе самый большой кадровый дефицит и высокие зарплаты — Минфин опубликовал данные

Зарплаты в судах колеблются от 46 до 102 тыс. грн, при этом почти четверть должностей остаются вакантными — данные дашборда Минфина.

Суд признал ежемесячные боевые выплаты ВСУ постоянными — их учтут с помощью оздоровления

Если дополнительное вознаграждение выплачивалось ежемесячно, оно теряет статус разового и должно учитываться при расчете помощи на оздоровление, вопреки возражениям воинских частей

Факт трудовых отношений можно установить даже без трудовой книжки и приказа — позиция ВС

Верховный Суд подчеркнул, что отсутствие приказа о приеме на работу само по себе не исключает существования трудовых отношений.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]