Які роки роботи не зарахують до пенсії: пояснення Пенсійного фонду

Пенсійному фонді України пояснили, які періоди роботи та навчання можуть не зарахувати до страхового стажу і чому навіть офіційне працевлаштування не завжди гарантує право на повну пенсію.

Чимало українців вважають, що для призначення пенсії враховують увесь трудовий стаж автоматично. Однак після пенсійної реформи ключову роль відіграє не сам факт працевлаштування, а наявність сплачених страхових внесків.

У Пенсійному фонді України нагадують, що з 1 січня 2004 року основним критерієм для виходу на пенсію став страховий стаж. Саме він визначає, чи має людина право на пенсію за віком та який буде її розмір.

До страхового стажу зараховують:

періоди офіційної роботи до 2004 року, якщо вони підтверджені трудовою книжкою або іншими документами;

періоди роботи після 2004 року, коли роботодавець або сам працівник сплачували єдиний соціальний внесок не менше мінімального розміру;

відпустку по догляду за дитиною до трьох років;

окремі періоди навчання, але лише за певних умов.

У ПФУ звертають увагу, що навчання на денній формі після 2004 року не зараховується автоматично до страхового стажу. Такий період можуть врахувати лише у разі сплати страхових внесків.

Коли стаж можуть не зарахувати

Найчастіше проблеми виникають із періодами роботи до 2004 року. Зокрема, стаж можуть не врахувати, якщо:

у трудовій книжці відсутній запис;

втрачені архівні документи;

довідки або записи оформлені з помилками чи без необхідних печаток.

Також ризикують втратити частину стажу люди, які працювали:

без офіційного оформлення;

за цивільно-правовими договорами без сплати внесків;

із зарплатою «в конверті».

У Пенсійному фонді підкреслюють: якщо після 2004 року за працівника не сплачували ЄСВ, цей період не буде врахований для призначення пенсії, навіть якщо людина фактично працювала.

