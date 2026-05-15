  1. В Україні

Які роки роботи не зарахують до пенсії: пояснення Пенсійного фонду

12:06, 15 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсійному фонді України пояснили, які періоди роботи та навчання можуть не зарахувати до страхового стажу і чому навіть офіційне працевлаштування не завжди гарантує право на повну пенсію.
Які роки роботи не зарахують до пенсії: пояснення Пенсійного фонду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чимало українців вважають, що для призначення пенсії враховують увесь трудовий стаж автоматично. Однак після пенсійної реформи ключову роль відіграє не сам факт працевлаштування, а наявність сплачених страхових внесків.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Пенсійному фонді України нагадують, що з 1 січня 2004 року основним критерієм для виходу на пенсію став страховий стаж. Саме він визначає, чи має людина право на пенсію за віком та який буде її розмір.

До страхового стажу зараховують:

  • періоди офіційної роботи до 2004 року, якщо вони підтверджені трудовою книжкою або іншими документами;
  • періоди роботи після 2004 року, коли роботодавець або сам працівник сплачували єдиний соціальний внесок не менше мінімального розміру;
  • відпустку по догляду за дитиною до трьох років;
  • окремі періоди навчання, але лише за певних умов.

У ПФУ звертають увагу, що навчання на денній формі після 2004 року не зараховується автоматично до страхового стажу. Такий період можуть врахувати лише у разі сплати страхових внесків.

Коли стаж можуть не зарахувати

Найчастіше проблеми виникають із періодами роботи до 2004 року. Зокрема, стаж можуть не врахувати, якщо:

  • у трудовій книжці відсутній запис;
  • втрачені архівні документи;
  • довідки або записи оформлені з помилками чи без необхідних печаток.

Також ризикують втратити частину стажу люди, які працювали:

  • без офіційного оформлення;
  • за цивільно-правовими договорами без сплати внесків;
  • із зарплатою «в конверті».

У Пенсійному фонді підкреслюють: якщо після 2004 року за працівника не сплачували ЄСВ, цей період не буде врахований для призначення пенсії, навіть якщо людина фактично працювала.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд ПФУ пенсія пенсія в Україні

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВС пояснив, чому наявність аліментів на іншу дитину не зменшує автоматично розмір нових аліментів

ВС підтвердив, що аліменти можуть стягуватися у розмірі 1/4 доходу на кожну дитину окремо, а обов’язок їх сплати виникає з дня подання позову, навіть якщо батьківство ще не було встановлено судом.

Новий Цивільний кодекс обіцяє надра народу, але контроль за ними передає державі

Чи є український народ реальним власником надр, чи лише формальним суб’єктом права.

Prozorro без ПДВ: як зміниться система публічних закупівель з 1 липня 2026

Мінекономіки звертає увагу замовників на необхідність чітко розмежовувати етапи закупівлі, де ПДВ враховується, а де — ні.

Чи можна перевести працівника на нижчу зарплату через фінансові труднощі підприємства — позиція ВС

Фінансові труднощі не завжди дозволяють зменшити зарплату працівнику.

Прокурорам та оперативникам хочуть заборонити бути свідками у власних провадженнях

Новий проєкт пропонує заборонити прокурорам, слідчим, дізнавачам та оперативним працівникам бути свідками у кримінальних провадженнях, у яких вони виконували функції сторони обвинувачення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]