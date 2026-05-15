Какие годы работы не отнесут к пенсии: объяснение Пенсионного фонда
Многие украинцы считают, что при назначении пенсии автоматически учитывается весь трудовой стаж. Однако после пенсионной реформы ключевую роль играет не сам факт трудоустройства, а наличие уплаченных страховых взносов.
В Пенсионном фонде Украины напоминают, что с 1 января 2004 года основным критерием для выхода на пенсию стал страховой стаж. Именно он определяет, имеет ли человек право на пенсию по возрасту и каким будет ее размер.
В страховой стаж засчитывают:
- периоды официальной работы до 2004 года, если они подтверждены трудовой книжкой или другими документами;
- периоды работы после 2004 года, когда работодатель или сам работник уплачивали единый социальный взнос не ниже минимального размера;
- отпуск по уходу за ребенком до трех лет;отдельные периоды обучения, но только при определенных условиях.
В ПФУ обращают внимание, что обучение на дневной форме после 2004 года не засчитывается автоматически в страховой стаж. Такой период могут учесть только в случае уплаты страховых взносов.
Когда стаж могут не засчитать
Чаще всего проблемы возникают с периодами работы до 2004 года. В частности, стаж могут не учесть, если:
- в трудовой книжке отсутствует запись;
- утрачены архивные документы;
- справки или записи оформлены с ошибками либо без необходимых печатей.
- Также рискуют потерять часть стажа люди, которые работали:
- без официального оформления;
- по гражданско-правовым договорам без уплаты взносов;
- с зарплатой «в конверте».
В Пенсионном фонде подчеркивают: если после 2004 года за работника не уплачивали ЕСВ, этот период не будет учтен при назначении пенсии, даже если человек фактически работал.
