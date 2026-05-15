Какие годы работы не отнесут к пенсии: объяснение Пенсионного фонда

Пенсионный фонд Украины объяснил, какие периоды работы и обучения могут не отнести к страховому стажу и почему даже официальное трудоустройство не всегда гарантирует право на полную пенсию.

Многие украинцы считают, что при назначении пенсии автоматически учитывается весь трудовой стаж. Однако после пенсионной реформы ключевую роль играет не сам факт трудоустройства, а наличие уплаченных страховых взносов.

В Пенсионном фонде Украины напоминают, что с 1 января 2004 года основным критерием для выхода на пенсию стал страховой стаж. Именно он определяет, имеет ли человек право на пенсию по возрасту и каким будет ее размер.

В страховой стаж засчитывают:

периоды официальной работы до 2004 года, если они подтверждены трудовой книжкой или другими документами;

периоды работы после 2004 года, когда работодатель или сам работник уплачивали единый социальный взнос не ниже минимального размера;

отпуск по уходу за ребенком до трех лет;отдельные периоды обучения, но только при определенных условиях.

В ПФУ обращают внимание, что обучение на дневной форме после 2004 года не засчитывается автоматически в страховой стаж. Такой период могут учесть только в случае уплаты страховых взносов.

Когда стаж могут не засчитать

Чаще всего проблемы возникают с периодами работы до 2004 года. В частности, стаж могут не учесть, если:

в трудовой книжке отсутствует запись;

утрачены архивные документы;

справки или записи оформлены с ошибками либо без необходимых печатей.

Также рискуют потерять часть стажа люди, которые работали:

без официального оформления;

по гражданско-правовым договорам без уплаты взносов;

с зарплатой «в конверте».

В Пенсионном фонде подчеркивают: если после 2004 года за работника не уплачивали ЕСВ, этот период не будет учтен при назначении пенсии, даже если человек фактически работал.

