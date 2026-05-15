  1. В Украине

Какие годы работы не отнесут к пенсии: объяснение Пенсионного фонда

12:06, 15 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсионный фонд Украины объяснил, какие периоды работы и обучения могут не отнести к страховому стажу и почему даже официальное трудоустройство не всегда гарантирует право на полную пенсию.
Какие годы работы не отнесут к пенсии: объяснение Пенсионного фонда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Многие украинцы считают, что при назначении пенсии автоматически учитывается весь трудовой стаж. Однако после пенсионной реформы ключевую роль играет не сам факт трудоустройства, а наличие уплаченных страховых взносов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Пенсионном фонде Украины напоминают, что с 1 января 2004 года основным критерием для выхода на пенсию стал страховой стаж. Именно он определяет, имеет ли человек право на пенсию по возрасту и каким будет ее размер.

В страховой стаж засчитывают:

  • периоды официальной работы до 2004 года, если они подтверждены трудовой книжкой или другими документами;
  • периоды работы после 2004 года, когда работодатель или сам работник уплачивали единый социальный взнос не ниже минимального размера;
  • отпуск по уходу за ребенком до трех лет;отдельные периоды обучения, но только при определенных условиях.

В ПФУ обращают внимание, что обучение на дневной форме после 2004 года не засчитывается автоматически в страховой стаж. Такой период могут учесть только в случае уплаты страховых взносов.

Когда стаж могут не засчитать

Чаще всего проблемы возникают с периодами работы до 2004 года. В частности, стаж могут не учесть, если:

  • в трудовой книжке отсутствует запись;
  • утрачены архивные документы;
  • справки или записи оформлены с ошибками либо без необходимых печатей.
  • Также рискуют потерять часть стажа люди, которые работали:
  • без официального оформления;
  • по гражданско-правовым договорам без уплаты взносов;
  • с зарплатой «в конверте».

В Пенсионном фонде подчеркивают: если после 2004 года за работника не уплачивали ЕСВ, этот период не будет учтен при назначении пенсии, даже если человек фактически работал.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Пленум ВС раскритиковал изменения в КАС и выступил за сохранение специализации судей

Пленум ВС поднял вопрос о расширении подходов по делам, связанным с решениями ВСП по жалобам на решения дисциплинарных палат.

ВС объяснил, почему наличие алиментов на другого ребёнка не уменьшает автоматически размер новых алиментов

ВС подтвердил, что алименты могут взыскиваться в размере 1/4 дохода на каждого ребёнка отдельно, а обязанность их уплаты возникает со дня подачи иска, даже если отцовство ещё не было установлено судом.

Новый Гражданский кодекс обещает недра народу, но контроль за ними передает государству

Является ли украинский народ реальным собственником недр или только формальным субъектом права?

Prozorro без НДС: как изменится система публичных закупок с 1 июля 2026

Минэкономики обращает внимание заказчиков на необходимость четко разграничивать этапы закупки, где НДС учитывается, а где — нет.

Можно ли перевести работника на более низкую зарплату из-за финансовых трудностей предприятия — позиция ВС

Финансовые трудности не всегда позволяют уменьшить зарплату работнику.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]