Арешт рахунку: боржники можуть користуватися сумою до 17 294 грн — як це працює

У Міністерстві юстиції пояснили, які кошти не підлягають арешту, як зняти обмеження та яким чином подати заяву для здійснення видаткових операцій.

У Міністерстві юстиції нагадали, що процедура примусового виконання судових рішень здійснюється за чіткими правилами, визначеними Законом України «Про виконавче провадження».

Виконавець повинен діяти виключно в межах закону та забезпечувати своєчасне, повне й неупереджене виконання рішень. Для цього він застосовує передбачені законодавством заходи примусового виконання.

Одним із таких заходів є звернення стягнення на майно та кошти боржника. Це передбачає арешт активів, вилучення майна, списання коштів із банківських рахунків, а також подальшу примусову реалізацію майна для погашення боргу.

Стаття 56 Закону передбачає, що арешт накладається постановою виконавця на кошти та інші цінності боржника, що перебувають у банках чи фінансових установах. Водночас існує перелік видів коштів, на які виконавець не може звернути стягнення (стаття 73 Закону), до яких віднесено: допомогу на лікування, одноразову грошову допомогу у разі інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовців та певні види грошових компенсацій чи допомоги.

Підстави для зняття арешту з коштів визначені статтею 59 Закону.

Виконавець зобов’язаний зняти арешт з коштів на рахунку боржника не пізніше наступного робочого дня після надходження від банку документів, які підтверджують, що на ці кошти заборонено звертати стягнення згідно із цим Законом. Арешт також може бути знятий за рішенням суду.

Законом надано можливість фізичним особам-боржникам, на кошти яких накладено арешт виконавцями, здійснювати видаткові операції з визначеного поточного рахунку на суму, що протягом місяця не перевищує двох мінімальних заробітних плат (наразі це 17 294 грн). Також дозволено сплачувати податки та збори без урахування арешту.

Для визначення такого поточного рахунку у банку фізична особа - боржник звертається до органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, який наклав арешт на кошти фізичної особи – боржника, із заявою про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій. Заява може бути подана в паперовій формі (нарочно або засобами поштового зв’язку) або в електронній формі з дотриманням вимог, встановлених Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг».

У заяві зазначаються номер поточного рахунку, який фізична особа - боржник просить визначити для здійснення видаткових операцій, та найменування банку, в якому відкрито такий рахунок. Фізична особа - боржник несе відповідальність за достовірність зазначеної у заяві інформації.

Виконавець протягом двох робочих днів виносить постанову про визначення рахунку для здійснення видаткових операцій та невідкладно надсилає її банку.

Зазначені положення спрямовані на гарантування виконання судових рішень та водночас на захист соціально значущих прав громадян, що дозволяє підтримувати належний правопорядок і фінансову стабільність у складних умовах воєнного стану.

