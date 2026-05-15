Арест счета: должники могут пользоваться суммой до 17 294 грн — как это работает

В Министерстве юстиции объяснили, какие средства не подлежат аресту, как снять ограничения и как подать заявление для осуществления расходных операций.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве юстиции напомнили, что процедура принудительного исполнения судебных решений осуществляется по четким правилам, определенным Законом Украины «Об исполнительном производстве».

Исполнитель должен действовать исключительно в пределах закона и обеспечивать своевременное, полное и беспристрастное исполнение решений. Для этого он применяет предусмотренные законодательством меры принудительного исполнения.

Одной из таких мер является обращение взыскания на имущество и средства должника. Это предусматривает арест активов, изъятие имущества, списание средств с банковских счетов, а также дальнейшую принудительную реализацию имущества для погашения долга.

Статья 56 Закона предусматривает, что арест накладывается постановлением исполнителя на средства и другие ценности должника, находящиеся в банках или финансовых учреждениях. В то же время существует перечень видов средств, на которые исполнитель не может обратить взыскание (статья 73 Закона), к которым относятся: помощь на лечение, единовременная денежная помощь в случае инвалидности или частичной утраты трудоспособности военнослужащих, а также отдельные виды денежных компенсаций или помощи.

Основания для снятия ареста со средств определены статьей 59 Закона.

Исполнитель обязан снять арест со средств на счете должника не позднее следующего рабочего дня после поступления от банка документов, подтверждающих, что на эти средства запрещено обращать взыскание согласно данному Закону. Арест также может быть снят по решению суда.

Законом предоставлена возможность физическим лицам-должникам, на средства которых наложен арест исполнителями, осуществлять расходные операции с определенного текущего счета на сумму, которая в течение месяца не превышает двух минимальных заработных плат (на данный момент это 17 294 грн). Также разрешено уплачивать налоги и сборы без учета ареста.

Для определения такого текущего счета в банке физическое лицо-должник обращается в орган государственной исполнительной службы либо к частному исполнителю, который наложил арест на средства физического лица-должника, с заявлением об определении текущего счета в банке для осуществления расходных операций. Заявление может быть подано в бумажной форме (лично или средствами почтовой связи) либо в электронной форме с соблюдением требований, установленных Законом Украины «Об электронных документах и электронном документообороте».

В заявлении указываются номер текущего счета, который физическое лицо-должник просит определить для осуществления расходных операций, а также наименование банка, в котором открыт такой счет. Физическое лицо-должник несет ответственность за достоверность указанной в заявлении информации.

Исполнитель в течение двух рабочих дней выносит постановление об определении счета для осуществления расходных операций и безотлагательно направляет его банку.

Указанные положения направлены на обеспечение исполнения судебных решений и одновременно на защиту социально значимых прав граждан, что позволяет поддерживать надлежащий правопорядок и финансовую стабильность в сложных условиях военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.