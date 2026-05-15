У Львові чоловік облив мера міста Андрія Садового невідомою рідиною на площі Ринок

Перехожий підбіг та зненацька облив міського голову Львова невстановленою рідиною.

У Львові чоловік облив міського голову Львова Андрія Садового невстановленою рідиною у центрі міста.

Інцидент стався 15 травня близько 10:40 на площі Ринок. За даними правоохоронців, невідомий перехожий раптово підбіг до мера міста та облив.

Зловмисником виявився 46-річний львів’янин.

За фактом дізнавачі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

