У Львові чоловік облив мера міста Андрія Садового невідомою рідиною на площі Ринок
У Львові чоловік облив міського голову Львова Андрія Садового невстановленою рідиною у центрі міста.
Інцидент стався 15 травня близько 10:40 на площі Ринок. За даними правоохоронців, невідомий перехожий раптово підбіг до мера міста та облив.
Зловмисником виявився 46-річний львів’янин.
За фактом дізнавачі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання – штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.
