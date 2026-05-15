Во Львове мужчина облил мэра города Андрея Садового неизвестной жидкостью на площади Рынок
Во Львове мужчина облил городского голову Львова Андрея Садового неустановленной жидкостью в центре города.
Инцидент произошел 15 мая около 10:40 на площади Рынок. По данным правоохранителей, неизвестный прохожий внезапно подбежал к мэру города и облил его.
Злоумышленником оказался 46-летний житель Львова.
По факту дознаватели территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры, начали уголовное производство по ч.1 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание — штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан либо пробационный надзор сроком до пяти лет, либо ограничение свободы на тот же срок.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.