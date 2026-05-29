  1. В Україні

У ТЦК пояснили, що відбувається після прибуття військового до певного батальйону резерву

07:36, 29 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Після прибуття військового до батальйону резерву командир батальйону не пізніше трьох діб з дня його прибуття видає наказ щодо включення такого військового до списку тимчасово прибулого особового складу та визначає йому завдання.
У ТЦК пояснили, що відбувається після прибуття військового до певного батальйону резерву
Фото: Донецький обласний ТЦК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Донецький обласний ТЦК пояснив, що відбувається після прибуття військового до певного батальйону резерву.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Там зазначили, що після прибуття військового до батальйону резерву командир батальйону не пізніше трьох діб з дня його прибуття видає наказ щодо включення такого військового до списку тимчасово прибулого особового складу та визначає йому завдання.

При цьому командир батальйону через правоохоронні органи з’ясовує інформацію про внесення відомостей військового до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також командир батальйону готує та надсилає командиру військової частини, у якій проходив службу військовий, повідомлення про прибуття військовослужбовця до батальйону резерву.

У разі наявності у військового письмової згоди командира бойової військової частини пріоритетного комплектування, у цьому повідомленні зазначається відповідна військова частина.  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ ТЦК мобілізація

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Мати просила змінити дитині прізвище через можливий булінг у Польщі: справа опинилася в суді

Апеляційний суд скасував зміну прізвища дитини, вказавши, що орган опіки не дослідив належним чином інтереси дитини та не врахував позицію батька.

ДБР чекає перезавантаження через «плівки Міндіча»: що пропонує альтернативна антикорупційна стратегія

У Верховній Раді зареєстровано вже третій варіант Антикорупційної стратегії, що пропонує перезавантаження ДБР та надання міжнародним експертам права вето при доборі кадрів.

Верховний Суд зобов’язав клієнта банку повернути понад 7,4 тисяч євро, помилково зарахованих через збій системи

Верховний Суд залишив у силі рішення про стягнення з клієнта банку понад 7,4 тис. євро, помилково зарахованих через збій банківської системи.

Ратифікація Угоди про позику: хто насправді повертатиме 90 млрд євро кредиту ЄС

Об’єднання Угоди про позику та Меморандуму в один пакет змусило парламент ратифікувати не лише кредит, а й обов’язкові ПДВ на посилки та нові податки для ФОП.

Окупація міста не звільняє роботодавця від обов’язку платити зарплату: позиція Верховного Суду

ВС зазначив, що окупація та бойові дії не звільняють роботодавця від обов’язку провести повний розрахунок із працівником, якщо трудовий договір не був призупинений.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]