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  2. / Суд інфо

У Верховному Суді наголосили на важливості узгодженості дій нацсудів з міжнародними стандартами судочинства

13:20, 1 січня 2024
У ВС відповіли, чим зумовлена необхідність створення спеціального міжнародного трибуналу.
У Верховному Суді наголосили на важливості узгодженості дій нацсудів з міжнародними стандартами судочинства
Джерело фото: Верховний Суд
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На сьогодні до судів надійшло більш як півтори тисячі кримінальних проваджень щодо злочинів агресії та воєнних злочинів. Понад тисячу з них розглянули суди першої інстанції, а рішення в деяких із цих проваджень уже переглянуті в апеляційному і навіть касаційному порядках. Таким чином українські суди напрацьовують усталену практику розгляду такої категорії справ.

Як розповіли у Верховному Суді, у цьому контексті постає логічне запитання: якщо національна судова система справляється з розглядом кримінальних проваджень, пов’язаних із війною, то чим зумовлена необхідність створення спеціального міжнародного трибуналу.

На це звернув увагу Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час Науково-практичної міжнародної конференції «Спеціальний трибунал. Реінтеграція Криму та всіх т. о. територій. Воєнні злочини. Компенсаційний механізм».

Як зазначив очільник ВС, необхідність створення спеціального міжнародного трибуналу визначається передусім потребою забезпечення справедливості в суспільстві. При цьому, якщо розглядати кримінальне провадження відносно тих осіб, які приймали рішення щодо розв’язання агресивної війни проти України, в рамках національної системи, то ці особи будуть недосяжними, як у процесі розгляду провадження, так і для виконання судового рішення, що у свою чергу не забезпечить досягнення поставленої мети.

Також Станіслав Кравченко вказав, що судова система України адаптувалася до реалій і продовжує виконувати покладені на неї законодавством функції із забезпечення правосуддя.

«У 2022 році кількість проваджень значно зменшилася. Натомість ми очікуємо, що цьогоріч цей показник наблизиться до довоєнного, що становив 3,5 млн проваджень. Тобто попри складні умови, спричинені повномасштабною війною, громадяни продовжують звертатися за захистом своїх прав саме до судів. Це свідчить, що рівень правосвідомості українців лишається надзвичайно високим», – наголосив він.

Крім того, за даними Офісу Генерального прокурора, станом на сьогодні зареєстровано вже понад 118 тис. злочинів агресії і воєнних злочинів. На переконання Голови ВС, зараз усі зусилля треба скеровувати передусім на фіксацію слідів таких злочинів. Це дасть змогу в майбутньому притягти винних до відповідальності та забезпечити відшкодування шкоди, завданої внаслідок агресії рф проти України.

Також Станіслав Кравченко пояснив, що дуже важливо, щоб дії національних судів під час розгляду проваджень, пов’язаних із воєнними злочинами, узгоджувалися з міжнародними стандартами судочинства. Це обов’язкова умова того, що рішення українських судів надалі будуть сприйняті в цивілізованому світі як справедливі.

Голова ВС нагадав, що ще 7 квітня 2022 року представники ВС взяли участь в ініційованій Президентом України нараді щодо звернення до світової спільноти з питанням про необхідність створення міжнародного спеціального трибуналу. Верховний Суд продовжує підтримувати цю ініціативу, адже якщо навіть невелика кількість проваджень буде розглянута спеціальним трибуналом, це буде прикладом для національних судів.

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