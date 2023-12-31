У публічних місцях встановлять металодетектори та сканери багажу – МВС

За словами міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко, залізничні та авто-вокзали, аеропорти, торгові центри тощо мають бути під прискіпливою увагою.

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МВС України напрацювало та вже реалізує концепцію безпечного середовища. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За словами міністра, безпека публічних просторів потребує повної перебудови підходів. Залізничні та авто-вокзали, аеропорти, торгові центри тощо мають бути під прискіпливою увагою.

«Тож передбачається встановлення металодетекторів та сканерів багажу в публічних місцях, розміщення додаткових загороджень на території вокзалів, технічних засобів оповіщення поліції», - повідомив він.

При цьому він підкреслив, що головне – це мають бути інтелектуальні системи відеоспостереження з можливістю розпізнавання облич, номерних знаків, типу, моделі, марки, транспортних засобів.

Впровадження таких систем потребує взаємодії органів місцевої влади, територіальних громад та поліції.

«Кожен має розуміти, що встановлюючи камери відеоспостереження, ви отримуєте не обладнання, а відчуття захищеності, збільшення розкриття злочинів, покращення реагування», - сказав Ігор Клименко.

Щодо покращення реагування, то тут, звертає увагу міністр, ключовим фактором мають виступати Центри безпеки, в яких під одним дахом акумулюються поліцейські, рятувальні та медичні сили.

«Таких діє в Україні вже 43. Плануємо відкрити ще понад 330», - резюмував Ігор Клименко, додавши, що добре було б, якби громади активніше долучалися до цього процесу.

При цьому міністр нагадав, що МВС паралельно продовжує збільшувати підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони.

«Їх вже є понад 1200. Зі свого боку Уряд зробив все можливе для спрощення процедури передачі майна від ДСНС у громади. Вже передано 160 одиниць техніки та навчено близько 1200 пожежників-добровольців», - заначив міністр.

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