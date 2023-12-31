В публичных местах установят металлодетекторы и сканеры багажа – МВД

По словам министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, железнодорожные и авто-вокзалы, аэропорты, торговые центры и т.п. должны быть под пристальным вниманием.

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МВД Украины наработало и уже реализует концепцию безопасной среды. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По словам министра, безопасность публичных пространств нуждается в полной перестройке подходов. Железнодорожные и авто-вокзалы, аэропорты, торговые центры и т.п. должны быть под пристальным вниманием.

«Поэтому предполагается установка металлодетекторов и сканеров багажа в публичных местах, размещение дополнительных ограждений на территории вокзалов, технических средств оповещения полиции», - сообщил он.

При этом он подчеркнул, что главное – это должны быть интеллектуальные системы видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц, номерных знаков, типа, модели, марки, транспортных средств.

Внедрение таких систем потребует взаимодействия органов местной власти, территориальных общин и полиции.

«Каждый должен понимать, что устанавливая камеры видеонаблюдения, вы получаете не оборудование, а чувство защищенности, увеличение раскрываемости преступлений, улучшение реагирования», - сказал Игорь Клименко.

Относительно улучшения реагирования, то здесь, обращает внимание министр, ключевым фактором должны выступать Центры безопасности, в которых под одной крышей аккумулируются полицейские, спасательные и медицинские силы.

«Таких действует в Украине уже 43. Планируем открыть еще более 330», - резюмировал Игорь Клименко, добавив, что хорошо было бы, если бы общины активнее приобщались к этому процессу.

При этом министр напомнил, что МВД параллельно продолжает увеличивать подразделения местной и добровольной пожарной охраны.

«Их уже более 1200. Со своей стороны Правительство сделало все возможное для упрощения процедуры передачи имущества от ГСЧС в общины. Уже передано 160 единиц техники и обучено около 1200 пожарных-добровольцев», - отметил министр.

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