Кто имеет доступ к информации о пациентах в электронной системе здравоохранения

Определенная медицинская информация в ЕСОЗ относится к так называемым чувствительным данным и доступ к ним дополнительно ограничен.

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Доступ к информации о пациентах, содержащейся в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ), имеют исключительно врачи, которые идентифицированы и аутентифицированы (т.е. подтверждены системой). Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

Однако не все врачи имеют равные права доступа к информации о пациентах.

«Определенная медицинская информация в ЕСОЗ относится к так называемым чувствительным данным и доступ к ним дополнительно ограничен. Например, это данные о психическом статусе и данные о заболевании на ВИЧ», - объясняют в Нацслужбе здоровья.

Эту информацию сможет видеть только тот врач, который являетя автором этих данных, то есть лечащий врач пациента. Ведь только тот медицинский работник имеет безусловный доступ ко всем медицинским записям, в том числе и к чувствительным данным, которые он сам зарегистрировал (является их автором).

«Семейный врач имеет безусловный доступ ко всем медицинским записям пациента, кроме чувствительных данных», - констатировали в НСЗУ.

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