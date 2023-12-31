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Хто має доступ до інформації про пацієнта в електронній системі охорони здоров’я

21:39, 31 грудня 2023
Певна медична інформація в ЕСОЗ відноситься до так званих чутливих даних і доступ до них додатково обмежений.
Хто має доступ до інформації про пацієнта в електронній системі охорони здоров’я
Зображення: freepik.com
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Доступ до інформації про пацієнтів, що міститься в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ), мають виключно лікарі, які є ідентифікованими та автентифікованими (тобто підтвердженими системою). Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Однак не всі лікарі мають однакові права доступу до інформації про пацієнтів. 

«Певна медична інформація в ЕСОЗ відноситься до так званих чутливих даних і доступ до них додатково обмежений. Наприклад, це дані про психічний статус та дані про захворювання на ВІЛ», - пояснюють у Нацслужбі здоров'я.

Цю інформацію зможе бачити лише той лікар, який є автором цих даних, тобто лікуючий лікар пацієнта. Адже лише той медичний працівник має безумовний доступ до усіх медичних записів, зокрема і до чутливих даних, які він сам зареєстрував (є їхнім автором).

«Сімейний лікар має безумовний доступ до усіх медичних записів пацієнта, окрім чутливих даних», - констатували у НСЗУ.

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