У Китаї створили велосипед із ChatGPT: як він виглядає — фото та відео

Модель велосипеда Urtopia Fusion вміє говорити та підтримує роботу з чат-ботом.

Компанія Urtopia анонсувала презентацію першого велосипеда з голосовим помічником та підтримкою нейромережі ChatGPT. Про це компанія повідомила на своїй станиці у соцмережі Х.

Модель Urtopia Fusion буде показана на технологічній виставці CES, яка проходитиме у Лас-Вегасі з 9 по 13 січня.

Електричний велосипед Urtopia Fusion оснащений модулями Bluetooth, LTE, Wi-Fi та GPS. Вони дозволяють встановити зв'язок із смартфоном. Взаємодія з чат-ботом ChatGPT здійснюватиметься за допомогою голосових команд.

Передбачається, що велосипед відповість на будь-яке запитання, наприклад допоможе уточнити маршрут.

На Urtopia Fusion буде стояти двигун потужністю 250 Вт та коробка передач на 10 швидкостей. Запас ходу складає 180 км. На транспортний засіб встановлені 28-дюймові колеса та гідравлічні гальма.

Раніше ми писали, що чат-бот ChatGPT увійшов до топ-10 дослідників року.

Крім того, чат-бот ChatGPT обдурив адвоката: помилку одразу помітив суддя.

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