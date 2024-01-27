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На Закарпатті врятували ухилянта, який намагався доплисти до Угорщини, відео

21:40, 27 січня 2024
Чоловік через Тису хотів потрапити в Угорщину.
На Закарпатті врятували ухилянта, який намагався доплисти до Угорщини, відео
Фото: ДПСУ
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На Закарпатті прикордонники виявили у річці Тиса чоловіка, який потребував допомоги. Про це повідомляє ДПСУ.

"Мокрому та знесиленому, який не мав вже сил самостійно вибратися з води, прикордонники допомогли вийти на берег та доставили у підрозділ, де дали змогу зігрітись та напоїли гарячим чаєм", - йдеться в повідомленні.

У ході розмови з врятованим стало відомо, що чоловік проживає на Рівненщини. 28-річний "дайвер" розповів, що приїхав на Закарпаття, аби через Тису потрапити в Угорщину. Однак не врахував, що річка є досить небезпечною і можна загинути.

Чоловік самостійно проклав маршрут до Угорщини за допомогою навігаційного додатка.

"Однак він не врахував, що Тиса досить небезпечна. Стрімка течія збила його з ніг та понесла у невідомому напрямку. Все, що зміг зробити молодик, - вхопитися за гілля на березі річки та викликати рятувальні служби", - розповіли прикордонники.

 

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