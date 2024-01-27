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  1. В Україні

Жодна сторона не може відповісти, що сталося з Іл-76, але позиція рф є дивною, — Кирило Буданов

19:20, 27 січня 2024
Начальник ГУР Буданов зазначив, що росіяни надалі намагаються в усьому звинувачувати Україну.
Жодна сторона не може відповісти, що сталося з Іл-76, але позиція рф є дивною, — Кирило Буданов
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Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що наразі жодна сторона не може відповісти, що сталося з Іл-76, але позиція росіян є дивною. Бо вони досі не надали докази того, що на борту дійсно перебували українські військовополонені. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Є низка незрозумілих для такої позиції факторів. Перш за все, росіяни не показали поля, усіяні трупами і рештками людей, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну. Але навіть цього нема... Якщо це сталося, як за твердженням рф, то чому рф приховувала кілька днів і приховує далі трупи? Вона ж мала показувати це на весь світ: "Дивіться, українці вбивці". Але нема трупів, нічого нема", – сказав Буданов.

 

Нагадаємо, у середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області рф впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію по Іл-76. 

 

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся і за твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

СБУ вже відкрила кримінальне провадження щодо падіння Іл-76.

Президент Володимир Зеленський вимагає міжнародного розслідування падіння Іл-76 та заявив, що «росіяни граються із життями українських полонених».

Також Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що поки немає підтверджень про те, що на військово-транспортному літаку Іл-76, який зазнав аварії в Білгородській області рф, перебували військовополонені.

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