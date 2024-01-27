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  1. В Украине

Ни одна сторона не может ответить, что произошло с Ил-76, но позиция рф странная, — Кирилл Буданов

19:20, 27 января 2024
Начальник ГУР Буданов отметил, что россияне в дальше пытаются во всем винить Украину.
Ни одна сторона не может ответить, что произошло с Ил-76, но позиция рф странная, — Кирилл Буданов
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Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что пока ни одна сторона не может ответить, что произошло с Ил-76, но позиция россиян странная. Потому что они до сих пор не предоставили доказательств того, что на борту действительно находились украинские военнопленные. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Есть ряд непонятных для такой позиции факторов. Прежде всего, россияне не показали поля, усеянные трупами и останками людей, как должны показать, чтобы максимально обвинить Украину. Но даже этого нет... Если это произошло, как по утверждению рф , то почему рф скрывала несколько дней и скрывает дальше трупы? Она же должна была показывать это на весь мир: "Смотрите, украинцы убийцы". Но нет трупов, ничего нет", - сказал Буданов.

Напомним, в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области рф упал военно-транспортный российский самолет Ил-76.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что вместе с другими профильными структурами собирает и анализирует информацию по Ил-76.

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который не состоялся и по утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

СБУ уже открыла уголовное производство по падению Ил-76.

Президент Владимир Зеленский требует международного расследования падения Ил-76 и заявил, что "россияне играют с жизнями украинских пленных".

Также Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что пока нет подтверждений о том, что на военно-транспортном самолете Ил-76 находились военнопленные.

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