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У Техаса нет ни юридических, ни финансовых, ни политических инструментов для выхода из состава США, — СМИ

19:39, 27 января 2024
The Insider: Тема выхода Техаса из состава страны – «древняя карта республиканцев, которую они, как правило, разыгрывают в кризисные моменты или перед выборами».
У Техаса нет ни юридических, ни финансовых, ни политических инструментов для выхода из состава США, — СМИ
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Как известно, в США обострился конфликт между губернатором штата Техас республиканцем Грегом Эбботом и федеральными властями вокруг защиты южной границы от наплыва мигрантов.

Конфликт между Техасом и федеральным правительством по контролю за границей обострился до следующего уровня, когда губернатор Грег Эббот выдвинул вызов администрации Джо Байдена и Верховному суду США, требуя установки дополнительной колючей проволоки для сдерживания миграции. В сети уже активно обсуждается возможная гражданская война.

Но издание The Insider пишет, что гражданской войны у США не будет. Там считают, что тема выхода Техаса из состава страны это "старая карта республиканцев, которую они, как правило, разыгрывают в кризисные моменты или перед выборами".

"Конечно, никакой гражданской войны в США не будет, как бы об этом ни писали журналисты. Это чисто политтехнологический трюк партии (республиканской — ред.) для мобилизации своего электората", — цитирует издание анонимного западного эксперта.

Американский юрист Игорь Слабых в разговоре с The Insider также отметил, что выход Техаса из состава США крайне маловероятен как минимум по двум причинам: нет юридической процедуры выхода, а сами республиканцы Техаса не поддерживают идею и недавно "зарубили" очередную попытку вынести вопрос на референдум .

"Также сомнительна федерализация национальной гвардии штата, когда распоряжением федеральных властей командование национальной гвардии штата будет передано от губернатора федеральным властям. Такое лишь несколько раз происходило в истории США и имеет свои ограничения, поэтому пока не кажется реальным.

То, что события повлияют на выборы, бесспорно. Но какой именно – это вопрос. При этом до выборов ситуация может измениться", - считает Слабых.

По его мнению, радикальные заявления и действия республиканцев на границе с Мексикой в итоге могут обернуться для них потерей баллов в преддверии выборов.

"Они не просто говорили, а кричали о ситуации с мигрантами последние два года. Если произойдут положительные сдвиги в этом вопросе, то они лишатся возможности критиковать Байдена.

В то же время, если какое-то общее соглашение все же будет заключено, а оно потом не сработает, демократы будут объяснять положение вещей объективными причинами, поскольку сделали все возможное, идя на встречу оппонентам", — заключает эксперт.

Ранее Администрация президента США Джо Байдена угрожала военными действиями против Национальной гвардии Техаса, требуя снять войска с американо-мексиканской границы.

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