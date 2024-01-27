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  1. У світі

У Техасу немає ні юридичних, ні фінансових, ні політичних інструментів для виходу зі складу США, — ЗМІ

19:39, 27 січня 2024
The Insider: Тема виходу Техасу зі складу країни — «давня карта республіканців, яку вони, як правило, розігрують у кризові моменти або перед виборами».
У Техасу немає ні юридичних, ні фінансових, ні політичних інструментів для виходу зі складу США, — ЗМІ
Фото: Reuters
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Як відомо, у США загострився конфлікт між губернатором штату Техас республіканцем Грегом Ебботом та федеральною владою навколо захисту південного кордону від напливу мігрантів. 

Конфлікт між Техасом та федеральним урядом щодо контролю за кордоном загострився до наступного рівня, коли губернатор Грег Еббот висунув виклик адміністрації Джо Байдена та Верховному суду США, вимагаючи встановлення додаткового колючого дроту для стримування міграції. У мережі вже активно обговорюють можливу громадянську війну. Але видання The Insider пише, що громадянської війни у США не буде. Там вважають, що тема виходу Техасу зі складу країни це "давня карта республіканців, яку вони, як правило, розігрують у кризові моменти або перед виборами".

"Звісно, ніякої громадянської війни у США не буде, як би про це не писали журналісти. Це суто політтехнологічний трюк партії (республіканської — ред.) для мобілізації свого електорату", — цитує видання анонімного західного експерта.

Американський юрист Ігор Слабих у розмові з The Insider теж зазначив, що вихід Техасу зі складу США є вкрай малоймовірним як мінімум з двох причин: немає юридичної процедури виходу, а самі республіканці Техасу не підтримують ідею і нещодавно "зарубали" чергову спробу винести питання на референдум.

"Також сумнівною є федералізація національної гвардії штату, коли розпорядженням федеральної влади командування національної гвардії штату буде передано від губернатора федеральній владі. Таке лише кілька разів відбувалося в історії США і має свої обмеження, тому поки що не видається реальним.

Те, що події вплинуть на вибори, — безперечно. Але який саме — це питання. При цьому до виборів ситуація може змінитися", — вважає Слабих.

На його думку, радикальні заяви та дії республіканців на кордоні з Мексикою у підсумку можуть обернутися для них втратою балів напередодні виборів.

"Вони не просто говорили, а кричали про ситуацію з мігрантами останні два роки. Якщо відбудуться позитивні зрушення у цьому питанні, то вони втратять можливість критикувати Байдена.

Водночас, якщо якусь спільну угоду все ж таки буде укладено, а вона потім не спрацює, демократи пояснюватимуть стан речей об'єктивними причинами, оскільки зробили все можливе, йдучи на зустріч опонентам", — підсумовує експерт.

Раніше Адміністрація президента США Джо Байдена погрожувала військовими діями проти Національної гвардії Техасу, вимагаючи зняти війська з американо-мексиканського кордону.

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