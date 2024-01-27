Як зареєструвати спеціальне майнове право на майбутні об’єкти нерухомості: роз’яснення

Мінцифра повідомляє, що триває реєстрація спеціальних майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості.

Міністерство цифрової трансформації України розповідає, що триває реєстрація спеціальних майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості. Віднедавна це обов’язково для всіх забудовників. Це дає змогу захистити вклади інвесторів у нове житло, а також уникнути можливих шахрайських схем.

Щоб оформити спеціальне майнове право у ДРРП, необхідно зареєструвати кожен майбутній об’єкт нерухомості як складову частину будинку в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Для цього в системі потрібно:

отримати технічні умови;

отримати містобудівні умови та обмеження;

внести завдання на проєктування;

внести проєктну документацію з ідентифікаторами;

внести експертний звіт;

затвердити проєктну документацію;

отримати документ, що дає право на виконання будівельних робіт;

отримати рішення щодо адреси на кожну будівлю та складові частини.

Після цього необхідно створити документи щодо спеціального майнового права в ЄДЕССБ. Це відбувається в декілька етапів:

– Реєстрація договору про організацію та фінансування будівництва — для визначення частки девелопера та замовника будівництва на майбутні об’єкти.

– Реєстрація гарантійної частки – цей документ містить перелік майбутніх об’єктів нерухомості, майнові права на які обтяжуються до прийняття в експлуатацію будинку. Це необхідно для того, щоб гарантувати закінчення будівництва.

– Формування заяви про реєстрацію спеціального майнового права на майбутні об’єкти нерухомості – для її створення замовник має вказати:

реєстраційний номер документа про визначення гарантійної частки та розподіл майбутніх прав;

реєстраційний номер документа, що дає право на виконання будівельних робіт;

реєстраційний номер рішення про присвоєння адреси об’єктам будівництва. Документ формується автоматично е-системою.

– Державна реєстрація спеціального майнового права у ДРРП – після підписання заяви замовник будівництва має звернутися до держреєстратора або нотаріуса, надати реєстраційний номер заяви та зареєструвати спеціальне майнове право.

Зараз на порталі ЄДЕССБ доступно 43 зареєстровані заяви від замовників будівництва. А користувачі системи вже розпочали створювати документи, необхідні для реєстрації спеціального майнового права, на понад 80 об’єктів будівництва.

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