Как зарегистрировать специальное имущественное право на будущие объекты недвижимости: разъяснение

Минцифра сообщает, что идет регистрация специальных имущественных прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости.

Министерство цифровой трансформации Украины рассказывает, что продолжается регистрация специальных имущественных прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости. С недавного времени это обязательно для всех застройщиков. Это позволяет защитить вклады инвесторов в новое жилье, а также избежать возможных мошеннических схем.

Чтобы оформить специальное имущественное право в ДРРП необходимо зарегистрировать каждый будущий объект недвижимости как составную часть дома в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСС). Для этого в системе нужно:

получить технические условия;

получить градостроительные условия и ограничения;

внести задачи на проектирование;

внести проектную документацию с идентификаторами;

внести экспертный отчет;

утвердить проектную документацию;

получить документ, дающий право на выполнение строительных работ;

получить решение по адресу на каждое здание и составные части.

После этого необходимо создать документы по специальному имущественному праву в ЕГЭСБ. Это происходит в несколько этапов:

– Регистрация договора об организации и финансировании строительства – для определения доли девелопера и заказчика строительства на будущие объекты.

– Регистрация гарантийной доли – этот документ содержит перечень будущих объектов недвижимости, имущественные права на которые тяготятся до принятия в эксплуатацию дома. Это необходимо для того, чтобы гарантировать окончание строительства.

– Формирование заявления о регистрации специального имущественного права на будущие объекты недвижимости – для его создания заказчик должен указать:

регистрационный номер документа об определении гарантийной доли и распределении будущих прав;

регистрационный номер документа, дающего право на выполнение строительных работ;

регистрационный номер решения о присвоении адреса объектам строительства. Документ формируется автоматически е-системой.

– Государственная регистрация специального имущественного права в ДРРП – после подписания заявления заказчик строительства должен обратиться к госрегистратору или нотариусу, предоставить регистрационный номер заявления и зарегистрировать специальное имущественное право.

Сейчас на портале ЕГЭСББ доступно 43 зарегистрированных заявления от заказчиков строительства. А пользователи системы уже начали создавать документы, необходимые для регистрации специального имущественного права, более чем на 80 объектов строительства.

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