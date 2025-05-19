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В Україні хочуть платити 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину — що пропонується

10:50, 19 травня 2025
Новий законопроєкт передбачає нову систему допомоги, яка охоплює всі етапи — від вагітності до догляду за дитиною після року.
В Україні хочуть платити 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину — що пропонується
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В Україні планують платити 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину. Міністерство соціальної політики оприлюднило для обговорення проєкт закону, який має на меті не лише підвищити рівень народжуваності, а й допомогти батькам поєднувати виховання дітей з навчанням чи роботою.

Серед ключових новацій:

– 100% зарплати вагітним жінкам, які є застрахованими, та 7 тисяч гривень — для незастрахованих;

– Одноразова виплата 50 тисяч гривень кожній жінці після народження дитини;

– Фінансова допомога на відновлення після пологів, розмір якої ще визначить Кабмін;

– Виплати на догляд за дитиною — одному з батьків, опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за малюком;

– Програма «єЯсла» — додаткова допомога тим, хто повернувся на роботу після досягнення дитиною одного року.

Також зберігається практика надання «пакунку малюка» — одноразової натуральної допомоги при народженні дитини.

У Мінсоцполітики переконані, що ці кроки не лише зміцнять підтримку для молодих родин, а й стимулюватимуть батьків до працевлаштування та розвиток приватних дитячих садків.

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