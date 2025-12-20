Водіям нагадали про штрафи за перевезення дітей без автокрісел
Патрульна поліція Києва нагадала про заборону перевозити дітей, зріст яких менше ніж 150 см, без дитячих утримуючих систем, що дають змогу надійно пристебнути маленького пасажира в автомобілі.
«Дозволяється перевозити дітей віком до 3 років на передньому сидінні легкового авто лише за умови, що дитяча система встановлена проти напрямку руху, а фронтальна подушка безпеки вимкнена», - заявили у поліції.
Також там додали, що за порушення правил перевезення дітей передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:
- вперше протягом року — в розмірі 510 гривень;
- повторно протягом року — в розмірі 850 гривень.
