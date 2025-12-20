  1. В Україні
Водіям нагадали про штрафи за перевезення дітей без автокрісел

23:26, 20 грудня 2025
Щоб забезпечити безпеку дітей в автомобілі треба використовувати дитячі утримуючі системи: автокрісла, бустери або автолюльки для немовлят.
Фото: tsn.ua
Фото: tsn.ua
 Патрульна поліція Києва нагадала про заборону перевозити дітей, зріст яких менше ніж 150 см, без дитячих утримуючих систем, що дають змогу надійно пристебнути маленького пасажира в автомобілі.

«Дозволяється перевозити дітей віком до 3 років на передньому сидінні легкового авто лише за умови, що дитяча система встановлена проти напрямку руху, а фронтальна подушка безпеки вимкнена», - заявили у поліції.

Також там додали, що за порушення правил перевезення дітей передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

- вперше протягом року — в розмірі 510 гривень;

- повторно протягом року — в розмірі 850 гривень.

