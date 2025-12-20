Водителям напомнили о штрафах за перевозку детей без автокресел

Чтобы обеспечить безопасность детей в автомобиле, необходимо использовать детские удерживающие системы: автокресла, бустеры или автолюльки для младенцев.

Фото: tsn.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Патрульная полиция Киева напомнила о запрете перевозить детей, рост которых менее 150 см, без детских удерживающих систем, позволяющих надежно пристегнуть маленького пассажира в автомобиле.

«Разрешается перевозить детей в возрасте до 3 лет на переднем сиденье легкового автомобиля только при условии, что детская система установлена против направления движения, а фронтальная подушка безопасности отключена», — заявили в полиции.

Также там добавили, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

впервые в течение года — в размере 510 гривен;

повторно в течение года — в размере 850 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.