Водителям напомнили о штрафах за перевозку детей без автокресел

23:26, 20 декабря 2025
Чтобы обеспечить безопасность детей в автомобиле, необходимо использовать детские удерживающие системы: автокресла, бустеры или автолюльки для младенцев.
Водителям напомнили о штрафах за перевозку детей без автокресел
Фото: tsn.ua
Патрульная полиция Киева напомнила о запрете перевозить детей, рост которых менее 150 см, без детских удерживающих систем, позволяющих надежно пристегнуть маленького пассажира в автомобиле.

«Разрешается перевозить детей в возрасте до 3 лет на переднем сиденье легкового автомобиля только при условии, что детская система установлена против направления движения, а фронтальная подушка безопасности отключена», — заявили в полиции.

Также там добавили, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

  • впервые в течение года — в размере 510 гривен;
  • повторно в течение года — в размере 850 гривен.

