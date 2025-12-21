З Єлисейського палацу зникло столове срібло на 40 тисяч євро – судитимуть працівника

Разом із двома спільниками його підозрюють у викраденні порцеляни та дорогих столових приборів.

У Парижі перед судом постануть працівник Єлисейського палацу, відповідальний за зберігання столового срібла, та двоє його ймовірних спільників. Їм інкримінують крадіжку порцеляни й коштовних столових приборів із резиденції президента Франції. Про це повідомляє Reuters.

За даними прокуратури Парижа, Єлисейський палац заявив про зникнення срібних виробів і столового посуду, які використовувалися під час державних вечерь та офіційних заходів. Загальну вартість зниклого майна оцінюють у 15-40 тисяч євро.

За підозрою у крадіжці правоохоронці затримали працівника резиденції президента Томаса М. та його партнера Дамієна Г. Третього фігуранта справи — Гіслана М. — заарештували за підозрою в отриманні крадених речей.

Підозру щодо Томаса М. висловили співробітники Єлисейського палацу після того, як зафіксували підозрілі дії під час інвентаризації кухонного начиння, зокрема зменшення кількості предметів.

Під час обшуків у його особистій шафці, автомобілі та помешканні слідчі виявили близько 100 предметів, серед яких мідні каструлі, порцеляна та келихи для шампанського. Також на акаунті Томаса М. на маркетплейсі Vinted знайшли тарілку та попільнички, які зникли з Єлисейського палацу.

Французькі ЗМІ повідомляють, що Гіслан М. працював охоронцем у Луврі та, ймовірно, став співучасником злочину через захоплення антикваріатом. Музей відсторонив його від роботи на час розслідування.

Судовий розгляд справи призначено на лютий.

