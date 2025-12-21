  1. В мире

Из Елисейского дворца пропало столовое серебро на 40 тысяч евро – будут судить работника

07:54, 21 декабря 2025
Вместе с двумя сообщниками его подозревают в краже фарфора и дорогих столовых приборов.
В Париже перед судом предстанут работник Елисейского дворца, ответственный за хранение столового серебра, и двое его вероятных сообщников. Им инкриминируют кражу фарфора и драгоценных столовых приборов из резиденции президента Франции. Об этом сообщает Reuters.

По данным прокуратуры Парижа, Елисейский дворец заявил об исчезновении серебряных изделий и столовой посуды, которые использовались во время государственных ужинов и официальных мероприятий. Общую стоимость пропавшего имущества оценивают в 15-40 тысяч евро.

По подозрению в краже правоохранители задержали работника резиденции президента Томаса М. и его партнера Дамиена Г. Третьего фигуранта дела — Гислана М. — арестовали по подозрению в получении краденного имущества.

Подозрение в отношении Томаса М. высказали сотрудники Елисейского дворца после того, как зафиксировали подозрительные действия во время инвентаризации кухонной утвари, в частности уменьшение количества предметов.

Во время обысков в его личном шкафчике, автомобиле и жилище следователи обнаружили около 100 предметов, среди которых медные кастрюли, фарфор и бокалы для шампанского. Также на аккаунте Томаса М. на маркетплейсе Vinted нашли тарелку и пепельницы, которые исчезли из Елисейского дворца.

Французские СМИ сообщают, что Гислан М. работал охранником в Лувре и, вероятно, стал соучастником преступления из-за увлечения антиквариатом. Музей отстранил его от работы на время расследования.

Судебное разбирательство дела назначено на февраль.

суд кража Франция

Лента новостей

