Українців чекає зимове Різдво – синоптики прогнозують похолодання

07:00, 21 грудня 2025
Похолодання в Україні очікується з 24-26 грудня, без стійкого снігового покриву.
Вперше за останні три роки українці можуть зустріти Різдво 25 грудня за зимових погодних умов. Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За попередніми розрахунками прогностичних моделей, зниження температури розпочнеться 24 грудня. Середньодобові показники опустяться нижче 0 градусів.

За словами Постриганя, у вихідні 20–21 грудня в Україні утримається осіння погода під впливом антициклону Frieda. Очікується суцільна хмарність і тумани. Температура повітря вночі коливатиметься поблизу 0°, вдень становитиме 3-5° тепла.

На початку робочого тижня, 22–23 грудня, над Скандинавією та Норвезьким морем сформується новий антициклон із холодним повітрям. Він блокуватиме надходження теплих атлантичних мас і західно-східне перенесення повітря. Водночас суттєвих змін у погоді в цей період не прогнозують — температура протягом доби коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла.

Надалі синоптик прогнозує різке похолодання з арктичним повітрям. Водночас встановлення стійкого снігового покриву не очікується — можливі лише поодинокі опади у вигляді снігу.

Віталій Постригань також нагадав, що поточний тиждень є найтемнішим у році. Зимове сонцестояння настане 21 грудня 2025 року о 17:03 за київським часом, коли Сонце займе найнижчу точку над горизонтом. Ніч на 21 грудня буде найдовшою, а день — найкоротшим і триватиме близько 8 годин. Вже з 25 грудня світловий день почне поступово збільшуватися.

Синоптикиня Наталія Діденко також повідомила про очікуване похолодання з 25-26 грудня. За її словами, у більшості регіонів України температура вночі може знижуватися до -7–12 градусів. Водночас вона зазначила, що прогноз ще потребуватиме уточнення.

Різдво погода

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

