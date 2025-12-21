  1. В Украине

Украинцев ждет зимнее Рождество – синоптики прогнозируют похолодание

07:00, 21 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Похолодание в Украине ожидается с 24 по 26 декабря, без устойчивого снежного покрова.
Украинцев ждет зимнее Рождество – синоптики прогнозируют похолодание
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Впервые за последние три года украинцы могут встретить Рождество 25 декабря в зимних погодных условиях. Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По предварительным расчетам прогностических моделей, понижение температуры начнется 24 декабря. Среднесуточные показатели опустятся ниже 0 градусов.

По словам Постриганя, в выходные 20-21 декабря в Украине сохранится осенняя погода под влиянием антициклона Frieda. Ожидается сплошная облачность и туманы. Температура воздуха ночью будет колебаться около 0°, днем составит 3-5° тепла.

В начале рабочей недели, 22-23 декабря, над Скандинавией и Норвежским морем сформируется новый антициклон с холодным воздухом. Он будет блокировать поступление теплых атлантических масс и западно-восточный перенос воздуха. В то же время существенных изменений в погоде в этот период не прогнозируют — температура в течение суток будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла.

В дальнейшем синоптик прогнозирует резкое похолодание с арктическим воздухом. В то же время установление устойчивого снежного покрова не ожидается — возможны только единичные осадки в виде снега.

Виталий Постригань также напомнил, что текущая неделя является самой темной в году. Зимнее солнцестояние наступит 21 декабря 2025 года в 17:03 по киевскому времени, когда Солнце займет самую низкую точку над горизонтом. Ночь на 21 декабря будет самой длинной, а день — самым коротким и продлится около 8 часов. Уже с 25 декабря световой день начнет постепенно увеличиваться.

Синоптик Наталья Диденко также сообщила об ожидаемом похолодании с 25-26 декабря. По ее словам, в большинстве регионов Украины температура ночью может опускаться до -7–12 градусов. В то же время она отметила, что прогноз еще потребует уточнения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Рождество погода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Четыре эпизода — не четыре преступления: позиция Верховного Суда по самовольному занятию земли у реки

Кассационная инстанция оставила в силе решение о передаче на поруки по делу о самовольном занятии земельных участков.

Верховная Рада готовится отменить Жилищный кодекс и Закон о приватизации жилья: что готовят взамен

Законопроект предусматривает создание открытой жилищной базы данных и прекращение приватизации жилья.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]