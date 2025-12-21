Украинцев ждет зимнее Рождество – синоптики прогнозируют похолодание

Похолодание в Украине ожидается с 24 по 26 декабря, без устойчивого снежного покрова.

Впервые за последние три года украинцы могут встретить Рождество 25 декабря в зимних погодных условиях. Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По предварительным расчетам прогностических моделей, понижение температуры начнется 24 декабря. Среднесуточные показатели опустятся ниже 0 градусов.

По словам Постриганя, в выходные 20-21 декабря в Украине сохранится осенняя погода под влиянием антициклона Frieda. Ожидается сплошная облачность и туманы. Температура воздуха ночью будет колебаться около 0°, днем составит 3-5° тепла.

В начале рабочей недели, 22-23 декабря, над Скандинавией и Норвежским морем сформируется новый антициклон с холодным воздухом. Он будет блокировать поступление теплых атлантических масс и западно-восточный перенос воздуха. В то же время существенных изменений в погоде в этот период не прогнозируют — температура в течение суток будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла.

В дальнейшем синоптик прогнозирует резкое похолодание с арктическим воздухом. В то же время установление устойчивого снежного покрова не ожидается — возможны только единичные осадки в виде снега.

Виталий Постригань также напомнил, что текущая неделя является самой темной в году. Зимнее солнцестояние наступит 21 декабря 2025 года в 17:03 по киевскому времени, когда Солнце займет самую низкую точку над горизонтом. Ночь на 21 декабря будет самой длинной, а день — самым коротким и продлится около 8 часов. Уже с 25 декабря световой день начнет постепенно увеличиваться.

Синоптик Наталья Диденко также сообщила об ожидаемом похолодании с 25-26 декабря. По ее словам, в большинстве регионов Украины температура ночью может опускаться до -7–12 градусов. В то же время она отметила, что прогноз еще потребует уточнения.

