  1. В Україні

Як страховий стаж впливає на розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності – подробиці

09:06, 21 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ПФУ пояснив, хто має право на 100% оплату лікарняного.
Як страховий стаж впливає на розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності – подробиці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування», розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від страхового стажу застрахованої особи, повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області.

З 4 квітня 2025 року відновлено право сумісників на отримання допомоги по тимчасовій втраті працездатності та допомоги по вагітності та пологах як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається у формі страхових виплат, які повністю або частково компенсують втрату заробітної плати в разі страхового випадку. Розмір виплат залежить від страхового стажу:

  • 50% середньої заробітної плати (доходу) — для осіб зі страховим стажем до 3 років;
  • 60% — зі стажем від 3 до 5 років;
  • 70% — зі стажем від 5 до 8 років;
  • 100% — зі стажем понад 8 років.

Працівникам або гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті допомога виплачується в розмірі суми заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески, незалежно від страхового стажу.

Допомога в розмірі 100% середньої заробітної плати передбачена також для:

  • осіб, віднесених до 1-3 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • одного з батьків або особи, яка їх замінює, якщо вони доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
  • осіб, віднесених до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;
  • донорів, які мають право на пільгу за статтею 20 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові»;
  • осіб, реабілітованих відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», з числа тих, кого було піддано репресіям у формі позбавлення волі (ув’язнення), обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.

При призначенні допомоги пільга застосовується за наявності відповідного посвідчення, а для донорів — також за довідкою закладу охорони здоров’я із зазначенням дози, кратності донацій крові або її компонентів та дат донацій.

Під час формування заяви-розрахунку для фінансування виплат, якщо розмір допомоги визначається як 100% з застосуванням пільги, обов’язково потрібно відмітити в додатку 1 категорію застрахованої особи для застосування пільгового стажу в даних листка непрацездатності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПФУ лікарняні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Чернігові жінка продала авто, а потім пішла по судах: чим закінчилась історія у Верховному Суді

Касаційна інстанція наголосила, що вирішальне значення має фактична поведінка сторін, а не подальші претензії.

Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Чотири епізоди — не чотири злочини: позиція Верховного Суду щодо самовільного зайняття землі біля річки

Касаційна інстанція залишила в силі рішення про передачу на поруки у справі про самовільне зайняття земельних ділянок.

Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]