Як страховий стаж впливає на розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності – подробиці

ПФУ пояснив, хто має право на 100% оплату лікарняного.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування», розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від страхового стажу застрахованої особи, повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області.

З 4 квітня 2025 року відновлено право сумісників на отримання допомоги по тимчасовій втраті працездатності та допомоги по вагітності та пологах як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається у формі страхових виплат, які повністю або частково компенсують втрату заробітної плати в разі страхового випадку. Розмір виплат залежить від страхового стажу:

50% середньої заробітної плати (доходу) — для осіб зі страховим стажем до 3 років;

60% — зі стажем від 3 до 5 років;

70% — зі стажем від 5 до 8 років;

100% — зі стажем понад 8 років.

Працівникам або гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті допомога виплачується в розмірі суми заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески, незалежно від страхового стажу.

Допомога в розмірі 100% середньої заробітної плати передбачена також для:

осіб, віднесених до 1-3 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

одного з батьків або особи, яка їх замінює, якщо вони доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

осіб, віднесених до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;

донорів, які мають право на пільгу за статтею 20 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові»;

осіб, реабілітованих відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», з числа тих, кого було піддано репресіям у формі позбавлення волі (ув’язнення), обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.

При призначенні допомоги пільга застосовується за наявності відповідного посвідчення, а для донорів — також за довідкою закладу охорони здоров’я із зазначенням дози, кратності донацій крові або її компонентів та дат донацій.

Під час формування заяви-розрахунку для фінансування виплат, якщо розмір допомоги визначається як 100% з застосуванням пільги, обов’язково потрібно відмітити в додатку 1 категорію застрахованої особи для застосування пільгового стажу в даних листка непрацездатності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.