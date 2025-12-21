  1. В Украине

Как страховой стаж влияет на размер пособия по временной нетрудоспособности – подробности

09:06, 21 декабря 2025
ПФУ объяснил, кто имеет право на 100% оплату больничного.

Согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно общеобязательного государственного социального страхования», размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа застрахованного лица, сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черниговской области.

С 4 апреля 2025 года восстановлено право совместителей на получение пособия по временной потере трудоспособности и пособия по беременности и родам как по основному месту работы, так и по совместительству.

Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется в форме страховых выплат, которые полностью или частично компенсируют потерю заработной платы в случае страхового случая. Размер выплат зависит от страхового стажа:

  • 50% средней заработной платы (дохода) — для лиц со страховым стажем до 3 лет;
  • 60% — со стажем от 3 до 5 лет;
  • 70% — со стажем от 5 до 8 лет;
  • 100% — со стажем более 8 лет.

Работникам или гиг-специалистам резидента Дия Сити пособие выплачивается в размере суммы заработной платы (дохода), с которой фактически уплачены страховые взносы, независимо от страхового стажа.

Пособие в размере 100% средней заработной платы предусмотрено также для:

  • лиц, отнесенных к 1-3 категориям пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;
  • одного из родителей или лица, их заменяющего, если они ухаживают за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;
  • ветеранов войны, пострадавших участников Революции Достоинства и членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
  • лиц, отнесенных к жертвам нацистских преследований в соответствии с Законом Украины «О жертвах нацистских преследований»;
  • доноров, имеющих право на льготу по статье 20 Закона Украины «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови»;
  • лиц, реабилитированных в соответствии с Законом Украины «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов», из числа тех, кто подвергся репрессиям в форме лишения свободы (заключения), ограничения свободы или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или другого репрессивного органа.

При назначении помощи льгота применяется при наличии соответствующего удостоверения, а для доноров — также по справке учреждения здравоохранения с указанием дозы, кратности донаций крови или ее компонентов и дат донаций.

При формировании заявления-расчета для финансирования выплат, если размер пособия определяется как 100% с применением льготы, обязательно нужно отметить в приложении 1 категорию застрахованного лица для применения льготного стажа в данных листка нетрудоспособности.

ПФУ больничные

