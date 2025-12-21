  1. У світі
  2. / В Україні

МВС Польщі спростувало фейк про нібито підозрювану 12-річну українку у вбивстві 11-річної дівчинки

07:18, 21 грудня 2025
Дезінформацію про дитину поширювали у Facebook, X та TikTok.
МВС Польщі спростувало фейк про нібито підозрювану 12-річну українку у вбивстві 11-річної дівчинки
Після вбивства 11-річної дівчинки в польському місті Єленя-Гура в соціальних мережах почала поширюватися неправдива інформація про те, що підозрюваною у справі є 12-річна українка. Міністерство внутрішніх справ Польщі назвало ці твердження фейком. Про це повідомляє видання Onet із посиланням на заяву речниці польського МВС Кароліни Галецької.

Вона наголосила, що підозрювана 12-річна дівчинка з Єленя-Гури не є громадянкою України, а поширення подібних заяв є свідомою дезінформацією.

За словами речниці, такі повідомлення спекулюють на трагедії та сприяють розпалюванню ненависті між Польщею та Україною. Її заяву також поширив міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Сімоняк, закликавши громадян не поширювати неправдиву інформацію.

Польська фактчекінгова організація Demagog раніше зазначала, що через кілька днів після вбивства в соцмережах з’явилися спекуляції щодо національності підозрюваної. Зокрема, неправдиві твердження про українське походження дівчинки поширювалися у Facebook, X та TikTok.

МВС Польща Facebook TikTok соцмережі

