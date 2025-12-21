  1. В мире
  2. / В Украине

МВД Польши опровергло фейк о якобы подозреваемой 12-летней украинке в убийстве 11-летней девочки

07:18, 21 декабря 2025
Дезинформацию о ребенке распространяли в Facebook, X и TikTok.
После убийства 11-летней девочки в польском городе Еленя-Гура в социальных сетях начала распространяться ложная информация о том, что подозреваемой по делу является 12-летняя украинка. Министерство внутренних дел Польши назвало эти утверждения фейком. Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на заявление пресс-секретаря польского МВД Каролины Галецкой.

Она подчеркнула, что подозреваемая 12-летняя девочка из Еленя-Гуры не является гражданкой Украины, а распространение подобных заявлений является сознательной дезинформацией.

По словам пресс-секретаря, такие сообщения спекулируют на трагедии и способствуют разжиганию ненависти между Польшей и Украиной. Ее заявление также распространил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Симоняк, призвав граждан не распространять ложную информацию.

Польская фактчекинговая организация Demagog ранее отмечала, что через несколько дней после убийства в соцсетях появились спекуляции относительно национальности подозреваемой. В частности, ложные утверждения об украинском происхождении девочки распространялись в Facebook, X и TikTok.

