  1. В Україні

На Черкащині шахраї від імені влади просять бізнес переказати кошти для ЗСУ

07:36, 21 грудня 2025
Підприємцям Золотоніського району надходять фейкові листи та дзвінки з проханням про грошову «допомогу».
На Черкащині шахраї від імені влади просять бізнес переказати кошти для ЗСУ
У Золотоніському районі Черкаської області підприємцям надсилають листи нібито від імені місцевої влади з проханням перерахувати кошти на потреби Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба Золотоніської районної військової адміністрації.

За інформацією РВА, бізнесу також телефонують невідомі особи, які представляються керівництвом району та закликають переказувати гроші для військових.

У районній військовій адміністрації наголосили, що не проводять жодних зборів коштів.

У разі отримання подібних дзвінків або повідомлень жителям району рекомендують одразу звертатися до правоохоронних органів.

шахрай гроші бізнес ЗСУ Черкаси

