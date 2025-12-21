На Черкащині шахраї від імені влади просять бізнес переказати кошти для ЗСУ

Підприємцям Золотоніського району надходять фейкові листи та дзвінки з проханням про грошову «допомогу».

У Золотоніському районі Черкаської області підприємцям надсилають листи нібито від імені місцевої влади з проханням перерахувати кошти на потреби Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба Золотоніської районної військової адміністрації.

За інформацією РВА, бізнесу також телефонують невідомі особи, які представляються керівництвом району та закликають переказувати гроші для військових.

У районній військовій адміністрації наголосили, що не проводять жодних зборів коштів.

У разі отримання подібних дзвінків або повідомлень жителям району рекомендують одразу звертатися до правоохоронних органів.

