В Черкасской области мошенники от имени властей просят бизнес перечислить средства для ВСУ

Предпринимателям Золотоношского района поступают фейковые письма и звонки с просьбой о денежной «помощи».

В Золотоношском районе Черкасской области предпринимателям присылают письма якобы от имени местных властей с просьбой перечислить средства на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Золотоношской районной военной администрации.

По информации РВА, бизнесу также звонят неизвестные лица, которые представляются руководством района и призывают переводить деньги для военных.

В районной военной администрации подчеркнули, что не проводят никаких сборов средств.

В случае получения подобных звонков или сообщений жителям района рекомендуют сразу обращаться в правоохранительные органы.

