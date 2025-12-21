В Черкасской области мошенники от имени властей просят бизнес перечислить средства для ВСУ
В Золотоношском районе Черкасской области предпринимателям присылают письма якобы от имени местных властей с просьбой перечислить средства на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Золотоношской районной военной администрации.
По информации РВА, бизнесу также звонят неизвестные лица, которые представляются руководством района и призывают переводить деньги для военных.
В районной военной администрации подчеркнули, что не проводят никаких сборов средств.
В случае получения подобных звонков или сообщений жителям района рекомендуют сразу обращаться в правоохранительные органы.
