  1. Суспільство
  2. / В Україні

Коли українцям йти колядувати, щедрувати та посівати

08:48, 21 грудня 2025
Дати зимових обрядів залежать від нового чи старого календаря, до якого дотримується родина.
Фото: zaxid.net
Традиції колядування, щедрування та посівання в Україні залишаються незмінними, хоча після переходу церкви на новий календар дати цих звичаїв змістилися на 13 днів раніше для тих, хто дотримується новоюліанського стилю.

Як зазначили в УНІАН, за церковною традицією колядки в храмах починають співати з 20 листопада — передсвята Введення в храм Пресвятої Богородиці за новим стилем. У народі різдвяні колядки лунають з Дня святого Миколая, але повсюдно — напередодні Різдва та на саме Різдво. Почути колядку в ці дні вважається знаком добра, достатку та милості Божої.

Колядують традиційно вранці на Різдво, хоча в деяких регіонах — напередодні:

  • за новим календарем — увечері 24 грудня 2025 року (Святвечір) та 25 грудня (Різдво);
  • за старим — увечері 6 січня та 7 січня 2026 року.

Спочатку колядувати йдуть діти, потім дорослі. Колядники несуть зірку, сповіщають про народження Христа та бажають господарям здоров'я, щасливого року й щедрого врожаю.

Щедрувати ходять на свято святої Маланки, або Щедрий вечір:

  • за новим календарем — 31 грудня 2025 року;
  • за старим — 13 січня 2026 року.

Щедрівників, як і колядників, обов'язково впускають до хати — інакше господареві, за повір'ям, загрожують збитки та бідність. Традиційно щедрують діти та дівчата, іноді й хлопці.

Посівання припадає на свято святого Василя. Засівати ходять хлопчики, парубки та чоловіки, оскільки першим у новий рік до хати має зайти чоловік — це до удачі та достатку. Посівальники до полудня обсипають оселі зерном і бажають добра:

  • за новим стилем — 1 січня 2026 року;
  • за старим — 14 січня 2026 року, на Старий Новий рік.

Господарі пригощають гостей і дарують невеликі гроші. Розкидане по підлозі зерно вважається оберегом і залишається до заходу сонця.

