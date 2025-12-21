Когда украинцам ходить колядовать, щедровать и посевать

Даты зимних обрядов зависят от нового или старого календаря, которого придерживается семья.

Традиции колядования, щедрования и посева в Украине остаются неизменными, хотя после перехода церкви на новый календарь даты этих обычаев сместились на 13 дней раньше для тех, кто придерживается новоиюльского стиля.

Как отметили в УНИАН, по церковной традиции колядки в храмах начинают петь с 20 ноября — предпраздника Введения во храм Пресвятой Богородицы по новому стилю. В народе рождественские колядки звучат со Дня святого Николая, но повсеместно — накануне Рождества и в само Рождество. Услышать колядку в эти дни считается знаком добра, достатка и милости Божьей.

Колядуют традиционно утром на Рождество, хотя в некоторых регионах — накануне:

по новому календарю — вечером 24 декабря 2025 года (Сочельник) и 25 декабря (Рождество);

по старому — вечером 6 января и 7 января 2026 года.

Сначала колядовать идут дети, затем взрослые. Колядники несут звезду, возвещают о рождении Христа и желают хозяевам здоровья, счастливого года и щедрого урожая.

Щедровать ходят на праздник святой Маланки, или Щедрый вечер:

по новому календарю — 31 декабря 2025 года;

по старому — 13 января 2026 года.

Щедровщиков, как и колядников, обязательно впускают в дом — иначе хозяину, по поверью, грозят убытки и бедность.

Традиционно щедруют дети и девушки, иногда и парни.

Посевание приходится на праздник святого Василия. Засевать ходят мальчики, парни и мужчины, поскольку первым в новый год в дом должен войти мужчина — это к удаче и достатку. Посеватели до полудня осыпают дома зерном и желают добра:

по новому стилю — 1 января 2026 года;

по старому — 14 января 2026 года, на Старый Новый год.

Хозяева угощают гостей и дарят небольшие деньги. Рассыпанное по полу зерно считается оберегом и остается до захода солнца.

