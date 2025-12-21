  1. Общество
  2. / В Украине

Когда украинцам ходить колядовать, щедровать и посевать

08:48, 21 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Даты зимних обрядов зависят от нового или старого календаря, которого придерживается семья.
Когда украинцам ходить колядовать, щедровать и посевать
Фото: zaxid.net
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Традиции колядования, щедрования и посева в Украине остаются неизменными, хотя после перехода церкви на новый календарь даты этих обычаев сместились на 13 дней раньше для тех, кто придерживается новоиюльского стиля.

Как отметили в УНИАН, по церковной традиции колядки в храмах начинают петь с 20 ноября — предпраздника Введения во храм Пресвятой Богородицы по новому стилю. В народе рождественские колядки звучат со Дня святого Николая, но повсеместно — накануне Рождества и в само Рождество. Услышать колядку в эти дни считается знаком добра, достатка и милости Божьей.

Колядуют традиционно утром на Рождество, хотя в некоторых регионах — накануне:

  • по новому календарю — вечером 24 декабря 2025 года (Сочельник) и 25 декабря (Рождество);
  • по старому — вечером 6 января и 7 января 2026 года.

Сначала колядовать идут дети, затем взрослые. Колядники несут звезду, возвещают о рождении Христа и желают хозяевам здоровья, счастливого года и щедрого урожая.

Щедровать ходят на праздник святой Маланки, или Щедрый вечер:

  • по новому календарю — 31 декабря 2025 года;
  • по старому — 13 января 2026 года.

Щедровщиков, как и колядников, обязательно впускают в дом — иначе хозяину, по поверью, грозят убытки и бедность.

Традиционно щедруют дети и девушки, иногда и парни.

Посевание приходится на праздник святого Василия. Засевать ходят мальчики, парни и мужчины, поскольку первым в новый год в дом должен войти мужчина — это к удаче и достатку. Посеватели до полудня осыпают дома зерном и желают добра:

  • по новому стилю — 1 января 2026 года;
  • по старому — 14 января 2026 года, на Старый Новый год.

Хозяева угощают гостей и дарят небольшие деньги. Рассыпанное по полу зерно считается оберегом и остается до захода солнца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Новый год Рождество свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Четыре эпизода — не четыре преступления: позиция Верховного Суда по самовольному занятию земли у реки

Кассационная инстанция оставила в силе решение о передаче на поруки по делу о самовольном занятии земельных участков.

Верховная Рада готовится отменить Жилищный кодекс и Закон о приватизации жилья: что готовят взамен

Законопроект предусматривает создание открытой жилищной базы данных и прекращение приватизации жилья.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]