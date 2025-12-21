Мінкульт виніс на обговорення правила конкурсів для створення 1000 годин українського контенту

У Мінкульті розповіли, як обиратимуть проєкти українського контенту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство культури проводить громадське обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання створення українського контенту», спрямованого на реалізацію президентської ініціативи «1000 годин українського контенту». Про це йдеться на сайті Мінкульту.

Проєкт передбачає затвердження положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів, а також положення про конкурсні комісії.

Створення та поширення близько 1000 годин контенту — документальних, ігрових, анімаційних фільмів, телевізійних шоу, театральних, виставкових, музичних проєктів, дитячого та підліткового контенту, діджитал-форматів — на теми української ідентичності, історії, ключових подій російсько-української війни, фольклору та подвигів захисників вважається критично важливим для протидії інформаційній агресії, формування позитивного міжнародного іміджу України та утвердження української національної й громадянської ідентичності.

Конкурсні комісії створюватимуться за напрямами: Міністерством культури (відбір креативних проєктів — шоу, короткі відео, аудіокниги, онлайн-ігри); Державним агентством з питань кіно (аудіовізуальні проєкти — ігрові фільми, фільми для дитячої аудиторії, фільми художньої та культурної значущості (авторські), дебюти, документальні, анімаційні фільми, міжнародна копродукція, телесеріали); Державним агентством з питань мистецтв та мистецької освіти (проєкти в сфері академічного музичного мистецтва, популярної музики, перформативного та візуального мистецтва).

Основними завданнями комісій стануть організація та проведення трьох етапів конкурсів, експертне оцінювання проєктів, формування переліків учасників і переможців.

Конкурс проводитиметься у три етапи: перший — перевірка документів та відповідності вимогам (комісіями за напрямами); другий — експертне оцінювання поданих матеріалів; третій — публічна презентація проєктів (пітчинг) з експертним розглядом.

На другому етапі оцінювання триватиме тридцять робочих днів за балами за критеріями: відповідність проєкту тематиці та напряму конкурсу; обґрунтованість та оптимальність бюджету (прозорість, економічність, логіка розподілу ресурсів, співвідношення «вартість — результат»); кадрове забезпечення (професійна спроможність команди, підтверджена досвідом); матеріально-технічне забезпечення; художня та змістовна цінність концепції; оригінальність та інноваційність ідеї; соціальна значущість, актуальність, потенційний вплив на культуру та креативні індустрії (осмислення сучасного контексту, підняття важливих питань, внесок у розвиток культури); дотримання принципів гендерної рівності, соціальної інклюзії, безбар’єрності та різноманіття; очікуваний продукт і його якість (структура, формат, термін готовності); досвід реалізації аналогічних проєктів (портфоліо, договори тощо).

На третьому етапі критерії: креативність, чіткість та якість презентації (структура, формулювання візії, відповіді на запитання); реалістичність втілення (строки, ресурси, виробнича модель); професійний потенціал команди (готовність, узгодженість ролей, компетентність); раціональність кошторису; міжнародний потенціал (зрозумілість для іноземних аудиторій, фестивальна та ринкова перспектива) — у відповідних напрямах.

Перевага при визначенні переможців надаватиметься проєктам з більшим співфінансуванням.

Реалізація проєктів переможців не обмежується бюджетним періодом, у якому проведено конкурс.

У разі ухвалення постанови, Мінкультури, Держкіно та Держмистецтв матимуть шість місяців на організацію мистецьких конкурсів для реалізації ініціативи президента зі створення українського контенту.

Зауваження і пропозиції до проєкту постанови разом з обґрунтуваннями щодо необхідності їх врахування приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації на електронну адресу [email protected].

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.