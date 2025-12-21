Минкульт вынес на обсуждение правила конкурсов для создания 1000 часов украинского контента

В Минкульте рассказали, как будут выбирать проекты украинского контента.

Министерство культуры проводит общественное обсуждение проекта постановления Кабинета Министров «Некоторые вопросы создания украинского контента», направленного на реализацию президентской инициативы «1000 часов украинского контента». Об этом говорится на сайте Минкульта.

Проект предусматривает утверждение положения об организации и проведении художественных конкурсов, а также положения о конкурсных комиссиях.

Создание и распространение около 1000 часов контента — документальных, игровых, анимационных фильмов, телевизионных шоу, театральных, выставочных, музыкальных проектов, детского и подросткового контента, диджитал-форматов — на темы украинской идентичности, истории, ключевых событий российско-украинской войны, фольклора и подвигов защитников считается критически важным для противодействия информационной агрессии, формирования положительного международного имиджа Украины и утверждения украинской национальной и гражданской идентичности.

Конкурсные комиссии будут создаваться по направлениям: Министерством культуры (отбор креативных проектов — шоу, короткие видео, аудиокниги, онлайн-игры); Государственным агентством по вопросам кино (аудиовизуальные проекты — игровые фильмы, фильмы для детской аудитории, фильмы художественной и культурной значимости (авторские), дебюты, документальные, анимационные фильмы, международная копродукция, телесериалы); Государственным агентством по вопросам искусств и художественного образования (проекты в сфере академического музыкального искусства, популярной музыки, перформативного и визуального искусства).

Основными задачами комиссий станут организация и проведение трех этапов конкурсов, экспертная оценка проектов, формирование списков участников и победителей.

Конкурс будет проводиться в три этапа: первый — проверка документов и соответствия требованиям (комиссиями по направлениям); второй — экспертная оценка представленных материалов; третий — публичная презентация проектов (питчинг) с экспертным рассмотрением.

На втором этапе оценка будет длиться тридцать рабочих дней по баллам по критериям: соответствие проекта тематике и направлению конкурса; обоснованность и оптимальность бюджета (прозрачность, экономичность, логика распределения ресурсов, соотношение «стоимость — результат»); кадровое обеспечение (профессиональная способность команды, подтвержденная опытом); материально-техническое обеспечение; художественная и содержательная ценность концепции; оригинальность и инновационность идеи; социальная значимость, актуальность, потенциальное влияние на культуру и креативные индустрии (осмысление современного контекста, поднятие важных вопросов, вклад в развитие культуры); соблюдение принципов гендерного равенства, социальной инклюзии, безбарьерности и разнообразия; ожидаемый продукт и его качество (структура, формат, срок готовности); опыт реализации аналогичных проектов (портфолио, договоры и т. п.).

На третьем этапе критерии: креативность, четкость и качество презентации (структура, формулировка видения, ответы на вопросы); реалистичность воплощения (сроки, ресурсы, производственная модель); профессиональный потенциал команды (готовность, согласованность ролей, компетентность); рациональность сметы; международный потенциал (понятность для иностранных аудиторий, фестивальная и рыночная перспектива) — в соответствующих направлениях.

При определении победителей предпочтение будет отдаваться проектам с большим софинансированием.

Реализация проектов победителей не ограничивается бюджетным периодом, в котором проводится конкурс.

В случае принятия постановления, Минкультуры, Госкино и Госмистецтв будут иметь шесть месяцев на организацию художественных конкурсов для реализации инициативы президента по созданию украинского контента.

Замечания и предложения к проекту постановления вместе с обоснованиями необходимости их учета принимаются от физических и юридических лиц, их объединений в течение 15 календарных дней со дня обнародования информации на электронный адрес [email protected].

