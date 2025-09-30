Сніг та мороз — у Карпати прийшла справжня зима, фото і відео

Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області попередило туристів, що у Карпати прийшла справжня зима — погодні умови значно ускладнюють пересування та можуть бути небезпечними для здоров’я і життя.
«Гори стрімко перейшли у зимовий режим: падає сніг, температура нижче нуля, це робить умови особливо небезпечними для туристів», - заявили рятувальники.
На горі Піп Іван йде сніг, вітер північний 4 м/с, а температура повітря -3°C.
У ДСНС підкреслили, що різке зниження температури, опади, вітер та погана видимість — все це підвищує ризик заблукати, травмуватися або переохолодитися.
Перед виходом у гори, зазначають рятувальники, обов’язково треба:
▪️ перевірити прогноз погоди;
▪️ уникати походів у поодинці та складними маршрутами;
▪️ мати з собою теплий одяг, запас їжі та заряджений телефон;
▪️ попереджати рідних про свій маршрут;
▪️ завантажити мобільний додаток «Порятунок у горах».
