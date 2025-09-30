Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

Сніг та мороз — у Карпати прийшла справжня зима, фото і відео

15:20, 30 вересня 2025
На високогір'ї Карпат падає сніг, а температура вже опустилася нижче нуля.
Сніг та мороз — у Карпати прийшла справжня зима, фото і відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області попередило туристів, що у Карпати прийшла справжня зима — погодні умови значно ускладнюють пересування та можуть бути небезпечними для здоров’я і життя.

«Гори стрімко перейшли у зимовий режим: падає сніг, температура нижче нуля, це робить умови особливо небезпечними для туристів», - заявили рятувальники.

На горі Піп Іван йде сніг, вітер північний 4 м/с, а температура повітря -3°C.

У ДСНС підкреслили, що різке зниження температури, опади, вітер та погана видимість — все це підвищує ризик заблукати, травмуватися або переохолодитися.

Перед виходом у гори, зазначають рятувальники, обов’язково треба:

▪️ перевірити прогноз погоди;

▪️ уникати походів у поодинці та складними маршрутами;

▪️ мати з собою теплий одяг, запас їжі та заряджений телефон;

▪️ попереджати рідних про свій маршрут;

▪️ завантажити мобільний додаток «Порятунок у горах».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Закарпаття Прикарпаття погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За невиконання вимог Військового омбудсмана будуть штрафувати до 17 тисяч грн

А за систематичне невиконання вимог Військового омбудсмана зможуть позбавити права обіймати певні посади – правоохоронний комітет погодив законопроект.

Співбесіди з кандидатами на посади суддів Конституційного Суду по квоті Верховної Ради відбудуться 3 жовтня

Комітет Верховної Ради з правової політики все ж таки вирішив провести співбесіди з 4 кандидатами на посади суддів Конституційного Суду.

Єврокомісія готується обійти вето Угорщини щодо відкриття переговорних розділів для вступу України до ЄС

Лідери ЄС можуть змінити правила та відійти від необхідності одностайності для відкриття переговорних кластерів з Україною, що дозволило б продовжити реформи.

У судах першої та апеляційної інстанції повинні здійснювати правосуддя 12 267 суддів – затверджено нові нормативи кадрового забезпечення судів

Вища рада правосуддя затвердила нормативи кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів, Методику розрахунку чисельності суддів першої та апеляційної інстанції та Методику розрахунку прогнозованої кількості справ судів першої та апеляційної інстанцій.

У нових спеціалізованих адміністративних судах будуть здійснювати правосуддя 27 суддів

Вища рада правосуддя 30 вересня затвердила штат СОАС та СААС, а Президент підписав закон про створення судів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Лариса Житняк
    Лариса Житняк
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду