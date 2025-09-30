Снег и мороз — в Карпаты пришла настоящая зима, фото и видео

Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области предупредило туристов, что в Карпаты пришла настоящая зима — погодные условия значительно осложняют передвижение и могут быть опасными для здоровья и жизни.
«Горы стремительно перешли в зимний режим: идет снег, температура ниже нуля, это делает условия особенно опасными для туристов», — заявили спасатели.
На горе Пип Иван идет снег, ветер северный 4 м/с, а температура воздуха –3°C.
В ГСЧС подчеркнули, что резкое снижение температуры, осадки, ветер и плохая видимость — все это повышает риск заблудиться, получить травму или переохладиться.
Перед выходом в горы, отмечают спасатели, обязательно нужно:
▪️ проверить прогноз погоды;
▪️ избегать походов в одиночку и сложными маршрутами;
▪️ иметь с собой теплую одежду, запас еды и заряженный телефон;
▪️ предупредить родных о своем маршруте;
▪️ скачать мобильное приложение «Спасение в горах».
