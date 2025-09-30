Снег и мороз — в Карпаты пришла настоящая зима, фото и видео

В высокогорье Карпат идет снег, а температура уже опустилась ниже нуля.

Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области предупредило туристов, что в Карпаты пришла настоящая зима — погодные условия значительно осложняют передвижение и могут быть опасными для здоровья и жизни.

«Горы стремительно перешли в зимний режим: идет снег, температура ниже нуля, это делает условия особенно опасными для туристов», — заявили спасатели.

На горе Пип Иван идет снег, ветер северный 4 м/с, а температура воздуха –3°C.

В ГСЧС подчеркнули, что резкое снижение температуры, осадки, ветер и плохая видимость — все это повышает риск заблудиться, получить травму или переохладиться.

Перед выходом в горы, отмечают спасатели, обязательно нужно:

▪️ проверить прогноз погоды;

▪️ избегать походов в одиночку и сложными маршрутами;

▪️ иметь с собой теплую одежду, запас еды и заряженный телефон;

▪️ предупредить родных о своем маршруте;

▪️ скачать мобильное приложение «Спасение в горах».

