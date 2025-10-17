Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

У КСУ відбулася дискусія щодо сучасних викликів конституційної юстиції, відео

15:39, 17 жовтня 2025
Під час дискусії обговорили актуальні питання розвитку конституційної юстиції, ефективності конституційного провадження та реалізації принципу верховенства права в умовах сучасних викликів.
У КСУ відбулася дискусія щодо сучасних викликів конституційної юстиції, відео
Фото: КСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У КСУ 16 жовтня під час науково-практичного діалогу з нагоди 29-ї річниці Конституційного Суду України відбулася дискусія суддів КСУ, суддів Суду у відставці, працівників Секретаріату Суду, суддів судів системи судоустрою, представників Центральної виборчої комісії, провідних науковців та експертів у сфері конституційного права.

Відкриваючи захід, виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України Олександр Петришин наголосив на актуальності започаткованого формату зустрічей задля обговорення важливих питань конституційного судочинства.

«Конституційна юстиція справді є діалогом: між правом і справедливістю, міжнаціональною правовою традицією і європейськими стандартами, між потребою зберегти державу та необхідністю захистити права людини», - сказав він.

Під час двох тематичних дискусій учасники обговорили актуальні питання розвитку конституційної юстиції, ефективності конституційного провадження та реалізації принципу верховенства права в умовах сучасних викликів.

Модератором першої частини «Конституційний Суд України: здобутки та виклики» виступила суддя Конституційного Суду України Оксана Грищук.

Серед учасників дискусії: виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України Олександр Петришин, судді Конституційного Суду України Юрій Барабаш, Олександр Водянніков, Василь Лемак, Сергій Різник, Ольга Совгиря, заступник Голови Центральної виборчої комісії Віталій Плукар, суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду Олег Заверуха.

У фокусі уваги були питання людської гідності як джерела прав людини, захисту соціальних прав, обмеження конституційних прав людини в умовах воєнного стану, виборчого процесу в умовах воєнного стану, юридичних позицій Конституційного Суду України щодо верховенства права, а також європейського вектору розвитку конституційної юстиції.

Другу частину заходу «Конституційне провадження: питання ефективності» модерував суддя Конституційного Суду України Віктор Городовенко.

У дискусії взяли участь судді Конституційного Суду України Віктор Кичун, Олег Первомайський, Петро Філюк, Галина Юровська, директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, академік НАПрН України, заступник Голови Науково-консультативної ради Конституційного Суду України Олександр Скрипнюк, суддя Верховного Суду Дмитро Гудима, керівник Секретаріату Конституційного Суду України Віктор Бесчастний.

Обговорення було присвячене важливості вдосконалення Регламенту Конституційного Суду України, питанням відкриття конституційного провадження, строків розгляду справ, а також оптимізації аналітичного, організаційного, інформаційного забезпечення Конституційного Суду України. Учасники також торкнулися питання посилення комунікації між Конституційним Судом України та Верховним Судом в контексті ефективного захисту прав людини.

На завершення заходу суддя Конституційного Суду України Оксана Грищук спільно з представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі судоустрою з права на справедливе правосуддя та представництва в Конституційному Суді України Андрієм Овсієнком оголосили конкурс на кращу наукову статтю, пов’язану із захистом прав і свобод людини і громадянина, наголосивши, що конкурс є унікальною можливістю для молодих вчених проявити свій науковий потенціал.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

КСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особа з інвалідністю передала квартиру в обмін на догляд, але відповідач відмовився виконувати свої обов’язки — Верховний Суд пояснив, чому неможливо розірвати договір довічного утримання

Ненадання належного догляду не може бути підставою для розірвання договору довічного утримання, якщо сторони не погодили конкретні обов’язки у договорі – Верховний Суд.

Один з впливових чиновників ЄС може обійняти важливий пост у центрі прийняття рішень, що турбує Урсулу фон дер Ляєн – Politico

Повернення до Єврокомісії чиновника часів Жана-Клода Юнкера може посилити битву за вплив між Урсулою фон дер Ляєн та Каєю Каллас.

Кабмін заклав до бюджету на 2026 рік 14 млрд грн податкових надходжень від закону про «податок на OLX» і розкриття банківської таємниці

Уряд вирішив закласти до законопроекту про бюджет на 2026 рік доходи, які можуть надійти внаслідок прийняття закону про оподаткування продавців на онлайн-платформах та запровадження акцизного податку на газовані напої – загалом 22,5 млрд грн.

У ВРП заявили, що будуть адаптувати висновок Венеційської комісії «під українські реалії» після того, як громадські активісти назвали його «ударом по судовій реформі»

У ВРП заявили, що хоча висновок Венеційської комісії, який констатує несистемність судових реформ, є важливим, але має бути адаптований до українських реалій – тож його ще будуть обговорювати з «експертами».

Електронні торги можуть бути визнані недійсними, якщо на момент їх проведення майно не належало боржнику у виконавчому провадженні — Верховний Суд

Верховний Суд погодився з висновками судів щодо визнання електронних торгів недійсними та скасування рішення про державну реєстрацію прав і їх обтяжень.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області