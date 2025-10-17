У КСУ відбулася дискусія щодо сучасних викликів конституційної юстиції, відео

Під час дискусії обговорили актуальні питання розвитку конституційної юстиції, ефективності конституційного провадження та реалізації принципу верховенства права в умовах сучасних викликів.

Фото: КСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У КСУ 16 жовтня під час науково-практичного діалогу з нагоди 29-ї річниці Конституційного Суду України відбулася дискусія суддів КСУ, суддів Суду у відставці, працівників Секретаріату Суду, суддів судів системи судоустрою, представників Центральної виборчої комісії, провідних науковців та експертів у сфері конституційного права.

Відкриваючи захід, виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України Олександр Петришин наголосив на актуальності започаткованого формату зустрічей задля обговорення важливих питань конституційного судочинства.

«Конституційна юстиція справді є діалогом: між правом і справедливістю, міжнаціональною правовою традицією і європейськими стандартами, між потребою зберегти державу та необхідністю захистити права людини», - сказав він.

Під час двох тематичних дискусій учасники обговорили актуальні питання розвитку конституційної юстиції, ефективності конституційного провадження та реалізації принципу верховенства права в умовах сучасних викликів.

Модератором першої частини «Конституційний Суд України: здобутки та виклики» виступила суддя Конституційного Суду України Оксана Грищук.

Серед учасників дискусії: виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України Олександр Петришин, судді Конституційного Суду України Юрій Барабаш, Олександр Водянніков, Василь Лемак, Сергій Різник, Ольга Совгиря, заступник Голови Центральної виборчої комісії Віталій Плукар, суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду Олег Заверуха.

У фокусі уваги були питання людської гідності як джерела прав людини, захисту соціальних прав, обмеження конституційних прав людини в умовах воєнного стану, виборчого процесу в умовах воєнного стану, юридичних позицій Конституційного Суду України щодо верховенства права, а також європейського вектору розвитку конституційної юстиції.

Другу частину заходу «Конституційне провадження: питання ефективності» модерував суддя Конституційного Суду України Віктор Городовенко.

У дискусії взяли участь судді Конституційного Суду України Віктор Кичун, Олег Первомайський, Петро Філюк, Галина Юровська, директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, академік НАПрН України, заступник Голови Науково-консультативної ради Конституційного Суду України Олександр Скрипнюк, суддя Верховного Суду Дмитро Гудима, керівник Секретаріату Конституційного Суду України Віктор Бесчастний.

Обговорення було присвячене важливості вдосконалення Регламенту Конституційного Суду України, питанням відкриття конституційного провадження, строків розгляду справ, а також оптимізації аналітичного, організаційного, інформаційного забезпечення Конституційного Суду України. Учасники також торкнулися питання посилення комунікації між Конституційним Судом України та Верховним Судом в контексті ефективного захисту прав людини.

На завершення заходу суддя Конституційного Суду України Оксана Грищук спільно з представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі судоустрою з права на справедливе правосуддя та представництва в Конституційному Суді України Андрієм Овсієнком оголосили конкурс на кращу наукову статтю, пов’язану із захистом прав і свобод людини і громадянина, наголосивши, що конкурс є унікальною можливістю для молодих вчених проявити свій науковий потенціал.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.