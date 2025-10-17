Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

В КСУ состоялась дискуссия о современных вызовах конституционной юстиции, видео

15:39, 17 октября 2025
Во время дискуссии обсудили актуальные вопросы развития конституционной юстиции, эффективности конституционного производства и реализации принципа верховенства права в условиях современных вызовов.
В КСУ состоялась дискуссия о современных вызовах конституционной юстиции, видео
Фото: КСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Конституционном Суде Украины 16 октября в рамках научно-практического диалога, посвященного 29-й годовщине создания КСУ, состоялась дискуссия судей Конституционного Суда, судей в отставке, сотрудников Секретариата Суда, представителей судебной системы, Центральной избирательной комиссии, ведущих ученых и экспертов в области конституционного права.

Открывая мероприятие, исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин подчеркнул актуальность формата таких встреч для обсуждения ключевых вопросов конституционного судопроизводства.

«Конституционная юстиция действительно является диалогом: между правом и справедливостью, между национальной правовой традицией и европейскими стандартами, между необходимостью сохранить государство и обязанностью защищать права человека», — отметил он.

Во время двух тематических дискуссий участники обсудили актуальные вопросы развития конституционной юстиции, эффективности конституционного производства и реализации принципа верховенства права в условиях современных вызовов.

Модератором первой части — «Конституционный Суд Украины: достижения и вызовы» — выступила судья Конституционного Суда Украины Оксана Грищук.

Среди участников дискуссии: и.о. Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин, судьи КСУ Юрий Барабаш, Александр Водянников, Василий Лемак, Сергей Резник, Ольга Совгиря, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Виталий Плукар, судья Восьмого апелляционного административного суда Олег Заверуха.

В центре внимания были вопросы человеческого достоинства как источника прав человека, защиты социальных прав, ограничения конституционных прав в условиях военного положения, особенностей избирательного процесса во время войны, правовых позиций КСУ относительно верховенства права, а также европейского вектора развития конституционной юстиции.

Вторую часть мероприятия — «Конституционное производство: вопросы эффективности» — модерировал судья Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко.

В дискуссии приняли участие судьи КСУ Виктор Кичун, Олег Первомайский, Петр Филюк, Галина Юровская, директор Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины, академик НАПрН Украины, заместитель председателя Научно-консультативного совета КСУ Александр Скрыпнюк, судья Верховного Суда Дмитрий Гудыма, руководитель Секретариата КСУ Виктор Бесчастный.

Обсуждение было посвящено необходимости совершенствования Регламента Конституционного Суда Украины, вопросам открытия конституционного производства, срокам рассмотрения дел, а также оптимизации аналитического, организационного и информационного обеспечения КСУ. Участники также обсудили усиление коммуникации между Конституционным Судом и Верховным Судом в контексте эффективной защиты прав человека.

В завершение мероприятия судья КСУ Оксана Грищук совместно с представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в судебной системе и в Конституционном Суде Андреем Овсиенко объявили конкурс на лучшую научную статью, посвященную защите прав и свобод человека и гражданина, подчеркнув, что конкурс является уникальной возможностью для молодых ученых проявить свой научный потенциал.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Один из влиятельных чиновников ЕС может занять важный пост в центре принятия решений, что беспокоит Урсулу фон дер Ляйен – Politico

Возвращение в Еврокомиссию чиновника времен Жан-Клода Юнкера может усилить битву за влияния между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас.

Кабмин заложил в бюджет на 2026 год 14 млрд грн налоговых поступлений от закона о «налоге на OLX» и раскрытии банковской тайны

Правительство решило заложить в законопроект о бюджете на 2026 год доходы, которые могут поступить в результате принятия закона о налогообложении продавцов на онлайн-платформах и введения акцизного налога на газированные напитки – в общей сложности 22,5 млрд грн.

В ВСП заявили, что будут адаптировать заключение Венецианской комиссии «под украинские реалии» после того, как общественные активисты назвали его «ударом по судебной реформе»

В ВСП заявили, что хотя заключение Венецианской комиссии, констатирующее несистемность судебных реформ, является важным, оно должно быть адаптировано к украинским реалиям – поэтому его еще будут обсуждать с «экспертами».

Электронные торги могут быть признаны недействительными, если на момент их проведения имущество не принадлежало должнику в исполнительном производстве – Верховный Суд

Верховный Суд согласился с выводами судов о признании электронных торгов недействительными и отмене решения о государственной регистрации прав и их обременений.

Адвокат в ВАКС по собственной инициативе привлек эксперта без определения суда – что решил Верховный Суд относительно допустимости получения доказательства

Прокурор указывал на безосновательное принятие судом апелляционной инстанции заключения эксперта в качестве допустимого доказательства, поскольку сторона защиты без определения суда по собственному ходатайству привлекла эксперта для проведения экспертизы, что привело к получению нового доказательства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області