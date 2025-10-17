В КСУ состоялась дискуссия о современных вызовах конституционной юстиции, видео

Во время дискуссии обсудили актуальные вопросы развития конституционной юстиции, эффективности конституционного производства и реализации принципа верховенства права в условиях современных вызовов.

В Конституционном Суде Украины 16 октября в рамках научно-практического диалога, посвященного 29-й годовщине создания КСУ, состоялась дискуссия судей Конституционного Суда, судей в отставке, сотрудников Секретариата Суда, представителей судебной системы, Центральной избирательной комиссии, ведущих ученых и экспертов в области конституционного права.

Открывая мероприятие, исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин подчеркнул актуальность формата таких встреч для обсуждения ключевых вопросов конституционного судопроизводства.

«Конституционная юстиция действительно является диалогом: между правом и справедливостью, между национальной правовой традицией и европейскими стандартами, между необходимостью сохранить государство и обязанностью защищать права человека», — отметил он.

Во время двух тематических дискуссий участники обсудили актуальные вопросы развития конституционной юстиции, эффективности конституционного производства и реализации принципа верховенства права в условиях современных вызовов.

Модератором первой части — «Конституционный Суд Украины: достижения и вызовы» — выступила судья Конституционного Суда Украины Оксана Грищук.

Среди участников дискуссии: и.о. Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин, судьи КСУ Юрий Барабаш, Александр Водянников, Василий Лемак, Сергей Резник, Ольга Совгиря, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Виталий Плукар, судья Восьмого апелляционного административного суда Олег Заверуха.

В центре внимания были вопросы человеческого достоинства как источника прав человека, защиты социальных прав, ограничения конституционных прав в условиях военного положения, особенностей избирательного процесса во время войны, правовых позиций КСУ относительно верховенства права, а также европейского вектора развития конституционной юстиции.

Вторую часть мероприятия — «Конституционное производство: вопросы эффективности» — модерировал судья Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко.

В дискуссии приняли участие судьи КСУ Виктор Кичун, Олег Первомайский, Петр Филюк, Галина Юровская, директор Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины, академик НАПрН Украины, заместитель председателя Научно-консультативного совета КСУ Александр Скрыпнюк, судья Верховного Суда Дмитрий Гудыма, руководитель Секретариата КСУ Виктор Бесчастный.

Обсуждение было посвящено необходимости совершенствования Регламента Конституционного Суда Украины, вопросам открытия конституционного производства, срокам рассмотрения дел, а также оптимизации аналитического, организационного и информационного обеспечения КСУ. Участники также обсудили усиление коммуникации между Конституционным Судом и Верховным Судом в контексте эффективной защиты прав человека.

В завершение мероприятия судья КСУ Оксана Грищук совместно с представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в судебной системе и в Конституционном Суде Андреем Овсиенко объявили конкурс на лучшую научную статью, посвященную защите прав и свобод человека и гражданина, подчеркнув, что конкурс является уникальной возможностью для молодых ученых проявить свой научный потенциал.

